Real Oviedo Saúl Berjón: «Vamos a ganar al Sporting y a disfrutar, que creo que lo merecemos» ELOY ALONSO El extremo ovetense, con «buenas sensaciones» en su recuperación, cree que el derbi «llega en el mejor momento» y otorga «la oportunidad de empezar de cero» | El segundo capitán azul confiesa que «el ambiente, ver cómo la gente te anima esta semana por la calle, te lleva a ser optimista» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 14 noviembre 2018, 15:22

Saúl Berjón afronta la semana del derbi contra el Sporting entre algodones, con cautela en el proceso de recuperación de la sufrida durante el duelo ante el Mallorca. «Me hubiera gustado estar entrenando con el grupo desde el primer día, pero el servicio médico considera que tiene que ser así y cumplo órdenes», explicó este mediodía el extremo, que aunque recordó que están «en pleno proceso» para decidir su participación en el choque del sábado confesó que «las sensaciones son buenas».

El atacante ovetense, que no ocultó que el gran duelo de rivalidad asturiana «es un partido muy especial para él «por ser de aquí», reconoce que los dos equipos llegan a la cita inmersos «en una dinámica rara» y no deseada por ninguno. «Pienso que vamos a ganar nosotros, no tengo la menor duda», proclamó Berjón, que confía en que esa victoria sirva como un refuerzo de autoestima «para demostrarnos el buen equipo que somos».

«Este partido nos viene en el mejor momento. Llevamos tres semanas semanas en las que el fútbol no está siendo justo. Creo que hicimos los tres mejores partidos de la temporada y fueron resultados malos», argumentó el ovetense, que cree que el derbi «te da la oportunidad de empezar de cero» y dar carpetazo definitivamente a la derrota sufrida en Riazor.

«Ese partido ya pasó. Vamos a ganar al Sporting y a disfrutar, que creo que lo merecemos», asevero el segundo capitán oviedista, que considera que los llegados al club el último verano «saben que es un partido especial» a medida que se acentúa la cuenta atrás para el choque «lo van comprobando». «Intento hacérselo entender a todos con mensajes de ánimo, entrenando cada día», explicó el ovetense, que señaló que «algún compañero nunca tuvo la suerte de jugar un partido así» y aboga por «transmitirles tranquilidad y total confianza».

«En cuanto veas el ambiente, la salida del hotel para ir al estadio... si alguien no se motiva con eso, apaga y vámonos», indicó el extremo ovetense, que recordó que los azules son «fuertes psicológicamente» y ve al equipo «preparado» para afrontar un duelo con una elevada carga emocional. «Venimos de una semana con un resultado muy malo. Otras semanas eso se lleva peor, pero en esta, el ambiente, ver cómo la gente te anima por la calle, te lleva a ser optimista», puntualizó el atacante, que no es ajeno a que el conjunto carbayón está recibiendo más goles de los deseados en acciones a balón parado.

«Obviamente es un tema importante, que preocupa, y hay que intentar mejorarlo. Como cada vez que nos meten un gol, hay que mirarlo desde el de más arriba hasta el de más abajo», aseveró con la intención de «corregirlo e intentar dejar la portería a cero, que es muy importante». Formado en El Requexón, no ocultó que una diana este sábado sería «probablemente el gol más especial de mi carrera» y si la firma ya tiene pensado el festejo. «Tengo claro que en caso de meterlo la celebración va ir para Michu. Voy a hacer su gesto y buscarle en la grada», desveló.