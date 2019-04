«La derrota en Cádiz el año pasado fue un punto de inflexión, nos dejó tocados» El exoviedista David Rocha, en El Requexón. / ELOY ALONSO «Hace dos semanas, el árbitro del partido me comentó que se había equivocado y le dije que nos había jodido el año» David Rocha. Centrocampista del Almería y excapitán del Real Oviedo I. ÁLVAREZ OVIEDO. Jueves, 25 abril 2019, 03:34

Después de medio centenar de partidos como titular con la camiseta del Real Oviedo, David Rocha (Cáceres, 1985) hizo las maletas el pasado verano para volver al Nástic. El cacereño, que formó parte del cuarteto de capitanes azules, vivió un regreso a la Costa Dorada efímero, ya que en enero decidió embarcarse en el proyecto del Almería con la ambición de alcanzar un 'play off' que también desea su exequipo, con el que se reencontrará este sábado.

-Mantiene la amistad con varios jugadores y trabajadores del club. ¿Le sorprendió la marcha de Anquela?

-Sí, porque en algunos partidos estuvo más en el alambre, pero el club habrá pensado que están a tiempo para encontrar el revulsivo. La temporada está siendo muy similar a la del año pasado. El equipo no empezó demasiado bien, luego cogió la buena dinámica y después pasó una racha un peor. En los buenos momentos nunca daba una palmadita de más y siempre avisaba de que vendrían los malos y había que mantener la tranquilidad. Es una pena que no le hayan dejado terminar la segunda temporada, pero si al final es para que el Oviedo consiga los resultados esperados, bienvenido sea.

-El domingo Folch fue muy silbado. Jugó muchos partidos junto a él, ¿cree que cala más entre los entrenadores que en los aficionados?

-El año pasado hizo un temporadón y me encontraba infinitamente cómodo jugando a su lado porque hace un trabajo oscuro que muchas veces no se ve. Al final todos hemos pasado por eso. Oviedo es una plaza muy exigente en la cual siempre tienes que estar a tu máximo nivel. Si es por un momento de forma, no me cabe ninguna duda de que va a recuperarlo y al final va a tener el cariño del Tartiere. Segurísimo.

-Anquela dijo que no dieron el Do de pecho en algunos momentos. ¿Les faltó frescura el pasado curso?

-En los meses de marzo y abril perdimos muchos puntos en casa, en partidos como el del Albacete, Alcorcón o Barça B, que eran partidos entre comillas ganables. El míster confió en 13 o 14 jugadores mucho y al final la Segunda es una Liga muy competitiva, muy difícil. Tienes que tener a todo el mundo enchufado y a nosotros nos pasó un poco eso. Es imposible mantener durante toda la temporada el nivel más alto y hubo varios jugadores que coincidimos en ese bajón que a todos le llega. Aunque nos conseguimos recuperar a final de año, al final por un gol no nos pudimos meter.

-¿Se le ha pasado muchas veces por la cabeza esa roja inexplicable en el duelo en Cádiz tras el derbi?

-Hace dos semanas nos pitó con el Almería el mismo árbitro (Pulido Santana) y me comentaba que se había equivocado. Le dije que son decisiones, pero que nos había jodido prácticamente el año. Mira que quedaba mucho por jugar, pero estoy convencido de que el Cádiz once contra once no nos hubiera ganado ese partido. El equipo estaba con una moral buenísima, lo hacíamos todo de memoria y con una chispa brutal. Nos metía en ascenso directo y hubiese sido otra historia. Luego vinieron un par de resultados negativos y nos hicieron dudar. Fue un punto de inflexión que al grupo nos dejó un poco tocados porque tenía muchas esperanzas puestas en ese partido.

-Siempre se mostró cercano a los canteranos. ¿Cómo ha visto desde la distancia la irrupción de Jimmy?

-El filial del Oviedo está haciendo una temporada preciosa y el club tiene que aprovechar eso. Los jueves hacíamos muchos partidos con ellos y recuerdo que Jimmy era uno de esos jugadores que te llaman la atención. Es un pivote no muy grande, pero con mucha intensidad, que iba a todas las disputas al 200% y se ve que tiene ganas. Tendrá muchas ganas de hacerse un hueco en el primer equipo como le pasó a Viti.

-Coincidió con Michu. ¿Cómo le ve ahora de secretario técnico?

-Ángel es un profesional como la copa de un pino y para sustituirle nadie mejor que él, es un oviedista de cuna que desde que dejó el fútbol se ha interesado mucho por esa preparación. Al ser oviedista va a mirar siempre antes por el club antes de que por los intereses personales de cualquiera y seguro que va a hacer un trabajo enorme.