«Al descanso, el partido estaba complicadísimo» Juan Antonio Anquela. / HUGO ÁLVAREZ «Cuando un equipo va a favor de obra, las cosas salen mucho mejor», indicó el técnico azul Anquela reconoce la importancia de enlazar dos triunfos y destaca el hecho de dejar la puerta a cero R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 26 noviembre 2018, 02:52

La satisfacción de Juan Antonio Anquela en la sala de prensa ayer era evidente. Y lo era por la victoria, porque era la segunda consecutiva y también por la forma y reacción del Real Oviedo tras el descanso.

El técnico azul destacó que en el encuentro ante el Reus «necesitábamos ganar y lo hemos hecho en dos partidos seguidos en nuestro campo», aunque no se relaja y ya piensa en que «el siguiente encuentro será otra historia». En cualquier caso, el técnico quiso dar valor al triunfo porque «así es la Segunda, cualquiera le gana a cualquiera y ahí están los resultados de esta jornada para comprobarlo».

La clave del triunfo fue la transformación del Oviedo en el descanso, algo que el técnico azul explicó señalando que «hicimos un cambio de posiciones y el fútbol es así de caprichoso». No obstante, recordó que «en la primera parte tuvimos una ocasión en el inicio y no la metimos, y en la segunda sí. Cuando un equipo va a favor de obra las cosas salen mucho mejor».

El técnico jienense insistió en la importancia de sumar dos triunfos consecutivos y quiso dar valor al de ayer advirtiendo que «a veces noto una cosa que no me gusta: que no se respeta a los rivales, aquí es muy difícil ganar». Lo que descarta el entrenador azul es que dentro de la plantilla oviedista no se valore suficientemente a todos los rivales -«nosotros le tenemos un respeto inmenso a los equipos»- y, en el caso del Reus, hizo hincapié en que en la primera parte el conjunto catalán «fue un equipo serio y ordenado». En la segunda, añadió, «tuvimos la suerte de marcar en la primera llegada. Ellos juegan bien, te anestesian con la pelota y luego viene el golpe». Ante eso lo que valora el entrenador es que «supimos sobreponernos porque al descanso estaba muy complicado, pero en la primera tuvimos la fortuna de hacer gol y eso facilita las cosas».

Respecto al cambio táctico al descanso el entrenador oviedista explicó que «en la segunda mitad sí marcamos, así que algo bueno haríamos» y añadió que «unas veces sale bien y otras no. Tuvimos la fortuna de hacer el gol en el momento oportuno».

Otro de los aspectos positivos del encuentro de ayer es que el Oviedo volvió a dejar la portería a cero, algo que no estaba logrando en las últimas jornadas. Anquela aseguró que «Linares ha sido el más peligroso de ellos, ha hecho un par de buenos remates, pero concedimos poco» y reconoció que no recibir goles es «un paso muy importante. Ojalá no sea una mejora efímera».

Las bajas no son excusa

El Real Oviedo afrontó el partido de ayer con las ausencias por lesión de Carlos Hernández, Saúl Berjón y Forlín, y la de Tejera por sanción, pero el entrenador no se quiso escudar en ello: «Nunca lo pongo como excusa. Tenemos bajas importantes, no tenemos más, los demás son chavales que cuando vienen sé que lo van a hacer bien».

Otro aspecto positivo fue que Joselu volvió a marcar -«un delantero vive del gol. Está haciendo un trabajo impresionante, pero él lo que quiere son goles»-. Anquela también dijo que «estamos muy contentos con su trabajo, ojalá el gol le venga bien».

Por último, Anquela se refirió a Linares y a la despedida que le brindó la afición al término del encuentro. «El Carlos Tartiere, a quien es honrado y se deja todo en el campo, como él, lo recibe así», dijo el preparador azul, que apostilló que «no hay que darle más vueltas. Al que da la cara y va de frente no se olvida. Así es Miguel Linares».