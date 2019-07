Joselu: «Estoy deseando que se vea mi mejor versión»

El delantero Joselu afronta su segunda temporada con el Real Oviedo. Y lo hace con un objetivo claro: que se vea su mejor versión. Para ello el delantero afirma que afronta la temporada con muchas ganas y en mejores condiciones que la pasada.

El atacante azul visitó ayer el campus del club, en el que charló con los pequeños que participaron en el último turno. Allí fue donde dijo que llega a esta temporada «con mucha ilusión y muchas ganas, deseando entrenar con el equipo y competir» y con el reto de que «se vea a ese Joselu que quiero que se vea».

El delantero tuvo que retirarse en el entrenamiento del pasado martes por un golpe en la rodilla y no participará en el partido de hoy, pero espera volver a los entrenamientos el próximo lunes. En este sentido, explicó que solo fue «un pequeño susto». «Me torcí un poco la rodilla, parece que no es nada grave, y esperemos que el lunes esté ya con el equipo», aclaró.

Joselu dijo que ha llegado a la pretemporada mejor que el pasado año: «Este año me lo tenía que tomar de otra manera. He venido con 2 o 3 kilos de menos. Físicamente he llegado súper bien, me encuentro cómodo». Lo que reconoce el goleador es que la pasada campaña las cosas no le salieron todo lo bien que le hubiera gustado. «A nivel individual no hice una gran temporada, pero al final fueron diez goles», aseguró y por eso entiende que tengo que mejorar». «Los delanteros vivimos del gol y una de mis metas será superar esos diez goles», hizo hincapié.

El delantero afirmó que ve al equipo «con mucha ilusión» y destacó la llegada de jugadores del filial: «La gente que ha subido viene con una ilusión enorme, con alegría y esperemos que sea así durante todo el año». El reto es que toda la temporada se mantenga el nivel y no decaer. «Cuando las cosas vayan mal, que habrá rachas malas, habrá que estar todos juntos y ver si entre todos podemos hacer una gran temporada», dijo.

Sobre la composición de la plantilla dejó claro que le gusta: «Cuando se hacen quince fichajes la gente se queja de que no se sube gente del filial y cuando se sube gente del filial es que no se ficha». Por eso recordó su experiencia con el Granada. «Hace dos años se hicieron grandes fichajes de los mejores equipos de Segunda y quedamos décimos. El año siguiente con fichajes menos llamativos subieron», destacó. En ese sentido añadió que «nunca se sabe cómo se va a dar el año. Equipo hay. Todos los chavales son muy buenos. Es verdad que faltan algunos fichajes que nos den ese salto de calidad, pero el equipo ahora está capacitado para competir», dijo.

La clave para el delantero es ser un conjunto. «Saber claro a lo que jugamos, mantener la portería a cero y defender. Los equipos de arriba son los que menos encajan», advirtió. También apuntó la necesidad de estar unidos para pasar los malos momentos.

Lo que les pide Sergio Egea es que trabajen y mantengan la intensidad. «Él lo que dice es que como se trabaja en los entrenamientos se traslada a los partidos, quiere que lo demos todo en el campo, que no nos dejemos nada y con eso la afición y él estarán contentos», insistió.

Esta temporada se enfrentará a su hermano, que fichó por el Almería. «Tenemos una apuesta entre los dos y espero ganarla. Espero que juguemos los dos y sea un partido para la historia», explicó. Además, apuntó la posibilidad de lucir esta campaña el número '9' que dejó libre Toché con su salida del equipo. «A ver si nos trae más suerte».