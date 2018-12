Sin detalles sobre la salida de Esteban del Real Oviedo Miércoles, 19 diciembre 2018, 02:36

Un accionista preguntó sobre los detalles de la salida de Esteban del Real Oviedo y si había estado un año en la entidad cobrando sin trabajar. El presidente contestó que «existe una cláusula de confidencialidad y por ello no podemos comentar nada». No obstante, sí dijo que se le había ofrecido jugar un partido de Copa del Rey y no había querido, aunque no concretó los detalles sobre ese aspecto. Por el contrario, se refirió, sin ser preguntado, al caso de Michu, al que quiso «darle las gracias, ya que se le ofreció un partido homenaje y renunció a él, al igual que a un año de contrato que le restaba».

