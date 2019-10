Dos días de descanso para el equipo Lunes, 7 octubre 2019, 03:42

La plantilla podrá descansar esta semana después de no haberlo hecho en la anterior, y tendrá dos días de asueto antes de volver el miércoles al trabajo para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo (18 horas) ante el Albacete en el Carlos Belmonte.

En ese encuentro el técnico tendrá tres bajas seguras, las del lesionado Arribas, Bárcenas que se incorporará a al selección, y el delantero Ortuño, que no puede jugar por una cláusula en el acuerdo de cesión por parte del club manchego al ovetense.

En el partido de ayer se cayó de la convocatoria el centrocampista Edu Cortina, que fue el descarte de Rozada de los 19 jugadores que estaban en la lista que facilitó el sábado. Tampoco estaban en la citación Arribas, Diegui y Lucas, que por una gastroenteritis había perdido más de dos kilos. Lucas y Edu Cortina volverán a la convocatoria y el técnico deberá decidir si incluye a Diegui, con el que no está contando, o incluye a algún jugador del filial.

Los tres encuentros de la pasada semana impidieron al equipo tener descanso, ya que estaba previsto para el viernes, pero finalmente hubo cambio de planes y se ejercitaron en El Requexón.