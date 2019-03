«Lo que me han dicho desde el Grupo Carso es que sea como he sido siempre» El técnico afirma que solo recibió «palabras de ánimo» de Del Olmo, que le brindó su confianza «cuando las cosas estaban complicadas» I. A. OVIEDO. Sábado, 16 marzo 2019, 03:16

Desde su llegada al banquillo local del Carlos Tartiere, Juan Antonio Anquela ha expresado con frecuencia su satisfacción por ocupar un cargo que anhelaba desde años antes de tomar las riendas del conjunto carbayón y ayer volvió a reiterarlo. Agradecido por la confianza que ha recibido por parte de los propietarios del club azul, aunque sin obviar las dificultades inherentes al rol de entrenador para desempeñar un proyecto que alcance longevidad, aseguró que se siente cómodo en la capital del Principado y recibió el respaldo necesario cuando los resultados no fueron los deseados.

«Siempre quise estar en este equipo, aunque parezca mentira. Lo he logrado y sé que es muy difícil mantenerse aquí, que las exigencias son grandes», expuso el jienense, que aseguró que su propósito fundamental es «intentar estar a la altura de lo que ellos nos piden, pero a veces hay que darse cuenta de lo que hay que pedir y cómo hay que pedirlo». En ese sentido, confesó que las instrucciones recibidas desde México estaban impregnadas de apoyo y basadas en que se mantuviese fiel a la esencia mostrada durante su extensa trayectoria en los banquillos. «Lo único que puedo decir es que estoy muy a gusto aquí y desde el Grupo Carso lo único que me han dicho es que sea como he sido siempre», confesó el técnico andaluz, que indicó que fue el asesor deportivo en el Real Oviedo del conglomerado empresarial mexicano, Joaquín del Olmo, quien le transmitió ese respaldo.

«No he encontrado más que palabras de ánimo y ayuda por parte de la persona que dirige esto aquí», aseguró Anquela. «Cuando las cosas estaban complicadas, se ha limitado a decirme 'haz lo que has hecho siempre'», expresó el jienense, que señaló que «eso para una persona es importante».