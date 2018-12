Diegui: «Nos está faltando un pelín de fortuna en las áreas» Viti se lamenta tras fallar una oportunidad. / LORENZANA Carlos Hernández consiera que el parón les va a venir bien para «desconectar» y para recuperar a alguno de los lesionados R. J. G. OVIEDO. Domingo, 23 diciembre 2018, 03:29

Al término del encuentro, la sensación de los jugadores del Real Oviedo era que había merecido más y que la fortuna les está dando la espalda. Ahora, esperan que el descanso sirva para recuperar lesionados y el nuevo año traiga mejores resultados al equipo.

Diegui Johannesson afirmó que las sensaciones que dejaron fueron «buenas». «El equipo compitió muy bien ante un gran rival, el segundo de la clasificación. Eso dice mucho de este equipo», destacó antes de recordar que las muchas bajas «no son excusa sino la realidad. Aún así el grupo compite muy bien».

Más información La plantilla volverá a los entrenamientos el próximo 2 de enero

El principal lamento para el vestuario azul fueron las ocasiones marradas. «El acierto no se trabaja, eso es un poco de fortuna. Unas tiras de cualquier forma y entra. Y ante el Málaga no ha querido entrar. Esto es fútbol», explicó Diegui. En esa misma línea apuntó que «al equipo le falta un pelín de fortuna en las áreas. A veces, tenemos fallos puntuales que nos condenan mucho, como en Granada, que por un fallo perdimos 1-0», pero insistió en que «el equipo estuvo muy bien. Este es el camino a seguir. Nunca dimos la espalda al partido».

Respecto al parón de Navidad, el defensa considera que va a ser positivo «este descanso nos va a venir bien para despejar la cabeza. Esperamos volver mucho más fuertes y tener la pizca de fortuna que nos está faltando». El hispano-islandés dijo que «el ánimo del vestuario está muy bien» y, por último dijo que al nuevo año «solo le pido algo más de fortuna, seguir trabajando como lo estamos haciendo y, sobre todo, salud, que vuelvan todos los lesionados y tengamos una plantilla muy competitiva».

Por su parte, el central Carlos Hernández, que volvía al equipo después de dejar atrás su lesión, reconoció cierta decepción porque «todo lo no sea ganar en casa, no es buena, después de las dos derrotas necesitábamos sumar los tres puntos, pero nos encontramos con un equipo que está arriba por algo» y resaltó que «tenemos que valorar que el equipo ha hecho buen trabajo, que se ha llegado. Es verdad que los resultados tienen que llegar y esperemos que lleguen el año que viene», dijo.

Lo que destaca el futbolista jienense es que «con bajas importantes creo que el equipo ha dado la cara. Es verdad que la pelotita no entra y si no marcas goles y no sumas puntos y eso es lo que tenemos que cambiar». Finalmente dijo que «el parón nos viene bien para desconectar un poco de la presión de los resultados. También para recuperar a gente importante».