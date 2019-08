Diegui Johannesson se aferra a sus opciones tras la expulsión de Nieto Diegui salió el pasado sábado en la segunda parte en el duelo ante el Lugo. / PABLO LORENZANA Pese a ser uno de los futbolistas a los que se sitúan en el mercado, el internacional islandés vuelve a ser el mejor colocado para ocupar la banda derecha M. SUÁREZ OVIEDO. Martes, 27 agosto 2019, 01:26

El lateral del Real Oviedo, Diegui Johannesson, fue la alternativa del cuerpo técnico en la primera jornada para solucionar todos los problemas acontecidos por el retraso en el mercado de fichajes y el techo salarial. La primera circunstancia hizo que Juanjo Nieto no pudiese disputar ni un solo minuto de amistosos, y la segunda marcó una convocatoria en la que Lucas Ahijado no aparecía como inscrito y tampoco llegaba con ritmo tras sufrir molestias musculares.

Johannesson, que con la llegada de Nieto fue señalado como uno de los candidatos a salir para rebajar el gasto en plantilla, fue titular en Riazor. La expulsión en el Tartiere del propio Nieto, que le apeó del once, ante el Lugo, le vuelve a abrir las puertas de la titularidad en la tercera jornada. No es la primera vez que Diegui se enfrenta a una competencia más que ajustada por un hueco en el lateral derecho. Aunque sigue en rampa de salida, cada vez parece menos descabellada la posible continuidad del defensa. El propio técnico argentino Sergio Egea, que ya le tuvo en su primera etapa como entrenador azul, destacó en pretemporada que el futbolista asturiano es uno de esos efectivos que siempre rinden y que está más que acostumbrado a pugnar por un puesto con uno o dos compaleros. «Diegui es un futbolista que siempre me ha respondido, lo subimos al primer equipo en 2014 y compitió muy bien con Nacho López y Fernández. Siempre está muy predispuesto y tiene una explosión física impresionante», analizó el argentino justo antes de sacarlo de inicio ante el Dépor.

En esa primera temporada de Egea, en la que Diegui aún tenía ficha del filial, el técnico empezó a contar con él desde la jornada ocho y en un año en el que Nacho López disputó 30 partidos en esa misma posición, el internacional islandés se hizo un hueco apuntándose ocho con elprimer equipo. El propio Egea destacó este verano que esa situación puede volver a repetirse en una banda derecha «muy bien cubierta» con la incorporación de Lucas a la primera plantilla, la llegada de Nieto y la ayuda de Jorge Mier.

Tampoco es una situación nueva para un Johannesson que compitió en la temporada 15-16 con Nacho López y el fichaje de entonces para el lateral, José Manuel Fernández. En esa campaña fue López quien perdió presencia, jugando solo 7 encuentros, y Diegui peleó por el puesto con un Fernández que jugó 19 partidos frente a los 18 del asturiano.

Un año después, y pese a que conFernándo Hierro en el banquillo Fernández se apuntó 28 partidos en su casillero como jugador azul, el islandés volvió a resistir la competencia y partició en 17 de los partidos de Liga disputados en la temporada 2016-2017. El mismo Fernández tuvo que buscar salida, al igual que lo hizo Nacho López antes, dada la dificultad para mantenerse constante en un once del que parecía difícil apear como opción al asturiano.

Con la llegada de Juan Antonio Anquela, Johannesson jugó 32 partidos, 25 de titular, y explotó su potencial en ataque funcionando de carrilero y extremo tanto ese año como el siguiente, en el que firmó 36 encuentros y salió en 30 de ellos como titular. Su mejor registro, incluido el último periodo de Liga con Egea. A falta de que se cierre el mercado, abierto hasta el próximo 2 de septiembre, su continuidad toma forma como opción pese a la cantidad de laterales derechos del equipo. Su salida dependerá de que llegue una oferta que convenza a las partes, algo que no ha sucedido hasta el momento.