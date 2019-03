«Nos dijeron que si quedábamos en sujetador era nuestros problema» Joana Fernández relató como las hicieron quedarse en sujetador a las puertas de El Molinón para retirarles las sudaderas y camisetas R. J. G. Lunes, 25 marzo 2019, 22:37

El partido de ayer dejó algunas imágenes que indignaron a la afición oviedista. En especial las de los cacheos a algunas chicas para acceder al estadio que se quedaron en sujetador en las puertas del campo.

Una de las afectadas fue Joana Fernández, tesorera de la Aparo, que aseguró a EL COMERCIO que el trato que recibieron por parte de la seguridad de El Molinón fue «arbitrario y abusivo».

Joana explicó que cuando llegó a El Molinón se encontró con dos aficionadas en sujetador, ante lo que advirtió que ella «no me desnudaba allí y me llevaron a un hueco debajo de una escalera para que quitara la sudadera que llevaba». También relató que ella llevaba una camiseta con el lema «Oviedo por todo y ante todo», que explicó pertenece a Fondo Norte «sobre la que no hay ninguna prohibición, por eso creo que fue arbitrario y abusivo». Además, explicó que llevaba la sudadera al revés para que no se viera la leyenda de la misma durante el partido.

También reconoce que el caso de las chicas «fue más escandaloso, pero también hubo muchos chicos a los que les pasó lo mismo», en este sentido asegura que presenció como «a un aficionado se le intentó quitar una camiseta con el lema ´Yo no abandoné al Oviedo en Tercera´, que claramente no incumple ninguna norma de seguridad».

En el transcurso del registro al que fue sometida, Joana, relató que a los responsables de seguirdad se les cayó su móvil y se rompió la pantalla, algo que entiende como un accidente sin más, pero motivado por el exceso de celo empleado para revisar unas mochilas que ya habían pasado los pertinentes controles en Oviedo antes de acceder a los autobuses.

La conclusión de lo sucedido fue que las otras dos chicas tuvieron que acceder al estadio con sujetador y chubasquero como únicas prendas, aunque luego otros aficionados les prestaron alguna prenda de abrigo para el partido. Ante lo que Joana aseguró que les comentaron que «si quedábamos en sujetador era nuestro problema».

Además, también se les amenazó con sanción o expulsarlas del estadio, «no nos dieron mucha opción al diálogo» explicó la tesorera de la Aparo, que aseguró que han puesto el caso en manos de los abogados para que decidan las medidas a tomar para tratar y la posibilidad de interponer una demanda.

La Asociación de Peñas del Real Oviedo a la que pertence Joana Fernández, ya manifestó su descontento con el trato recibido por la afición en el estadio. Aparo considera «vergonzoso» e «indignante» el trato que recibieron los aficionados oviedistas el domingo en El Molinón y está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales por lo sucedido.

El presidente de la asociación, Javier Pérez, explicó ayer a EL COMERCIO, que a lo largo de la jornada pusieron lo sucedido en conocimiento del club y también de sus abogados para que estudien si es suceptible de emprender acciones legales.

Uno de los aspectos que más molestó a los seguidores azules fueron lo cacheos a la afición en el estadio, cuando ya habían pasado controles en Oviedo antes de subir a los autobuses. «Es vergonzoso que se tengan que desnudar tres mujeres y quedar en sujetador para mostrar camisetas que no tenían ningún símbolo ofensivo y luego dentro del campo había banderas con insultos para Oviedo y sus aficionados», comentó el presidente de la Aparo haciendo referencia a lo relatado por Joana Fernández.

También recuerda que «salimos cacheados del autobús, con dos policías en cada uno de ellos que nos tomaron los datos no nos dejaron entrar con bebidas y revisaron mochilas, bolsas y todo lo que llevaban».

En cuanto a las camisetas, algo que lamentó es que no se requisaran solo las que tenían algo relacionado con el grupo Symmachiarii «quitaron algunas del Fondo Norte, así como otros lemas nada ofensivos para nadie».

También se mostró molesto por las condiciones de la zona en la que les ubicaron, en especial para los que accedieron por la puerta 6 «en esa zona había un solo baño, con lo que las colas que se formaron fueron impresionantes. Además, no había bares donde poder comprar ni una botella de agua».

Javier Pérez entiende que lo sucedido es responsabilidad de la seguridad del Sporting, algo que considera vergonzoso cuando las condiciones en las que se produjo el desplazamiento cumplió el protocolo que se habían marcado en las reuniones previas. «El viaje en sí ya es lo suficientemente pesado como para que encima se tengan que soportar este tipo de medidas que son claramente excesivas para los aficionados», indicó el presidente de las peñas.

Por último, recordó que en el partido de la primera vuelta, la afición del Sporting «fue mucho más correcto y en unas condiciones mucho más cómodas».