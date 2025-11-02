El dilema del ataque del Real Oviedo sigue sin resolverse Los azules, hasta ahora, nunca han jugado con dos delanteros en punta, pero podrían hacerlo mañana ante Osasuna

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una de las novedades del Real Oviedo en el encuentro ante el Girona fue la presencia de dos delanteros en el once titular. Sin embargo, eso no supuso que el conjunto ovetense formara con dos futbolistas en ataque. La realidad fue que Salomón Rondón jugó como ariete, mientras que Fede Viñas ocupó la banda derecha del centro del campo.

Ahora, después de un partido en el que el equipo ganaba 0-2, llegó a ir perdiendo 3-2 en el minuto 90 y salvó un punto en el añadido, pero sobre todo tras el descalabro de la Copa del Rey, hay pocas pistas sobre lo que puede hacer el técnico mañana ante Osasuna.

En ese escenario incierto se abre la posibilidad de que el equipo sí forme con dos atacantes y deje la banda derecha para un centrocampista o extremo, parece ganar enteros. Una de las alternativas que podría estar sobre la mesa es que, por primera vez de inicio, los internacionales con Venezuela y Uruguay formen pareja en el área rival.

Una alternativa que podría manejar Luis Carrión pasa por colocar a Fede Viñas como segundo delantero, por detrás de Rondón

Una de las opciones sería que la banda derecha de la medular lo ocupe un centrocampista, por ejemplo Reina, que en determinados momentos del encuentro se sume al centro tanto en la salida de balón como a la hora de presionar.

En el encuentro ante el Girona, en la fase defensiva, se dio una circunstancia a lo largo del encuentro, en especial en el primer tiempo. Fede Viñas acabó muchas acciones en la zona de ataque y a la hora de tener que regresar a su posición en el flanco derecho de la medular tenía problemas. Fue entonces cuando Salomón Rondón demostró veteranía y lectura del juego, por lo que en muchas acciones acabó siendo el que ocupaba la zona por delante de Nacho Vidal. Mientras, el uruguayo, que acusaba el esfuerzo, tenía tiempo para recuperarse.

El propio Fede Viñas reconoció después del partido que le había costado un poco adaptarse a esa situación en el campo y que tanto Nacho Vidal, como Colombatto le habían corregido en varias ocasiones. Es evidente que no es una demarcación en la que se sienta especialmente cómodo. Sin embargo, Luis Carrión ya demostró en su anterior etapa que le gusta meter una atacante ahí para que llegue al área. Lo hizo con Masca o Dubasin en determinados momentos.

En la posición en la que más cómodo se siente Fede Viñas es como segundo delantero. Ahí es donde suele jugar en la selección de Uruguay a las órdenes de Marcelo Bielsa. De hecho, en los últimos encuentros, ha ofrecido un buen rendimiento con el combinado nacional, destacando como asistente.

Además de encontrar un acomodo más adecuado para Fede Viñas, esta coyuntura también ofrecería a Salomón Rondón un papel más cómodo como delantero de referencia. El venezolano tendría más ayudas a la hora de jugar de espaldas o de pelear los saques en largo.

Igualmente, el centro del campo ganaría con la presencia de un jugador más específico en la derecha. No parece que una alternativa sea la de optar por un extremo, caso de Hassan, sino que Reina o Colombatto se podrían desplazar y dotar de más trabajo a esa zona.

En cualquier caso, habrá que esperar hasta mañana mismo para saber cuál es la solución por la que se decanta Luis Carrión, que ha tenido una semana para tratar de reanimar el equipo tras la eliminación en la Copa del Rey.

Temas

Real Oviedo