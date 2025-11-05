Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan

Chisco García Oviedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:46 Comenta Compartir

«Hassan no se está diluyendo, ni está pasando ni va a pasar». Luis Carrión se mostró así de contundente al término del encuentro ante Osasuna cuando fue preguntado por la situación que vive el extremo franco egipcio en las últimas semanas. Su rendimiento se ha alejado del ofrecido en las primeras jornadas del campeonato y las sensaciones que transmite sobre el césped están cada vez alejadas del perfil de jugador clave que debería tener en el Oviedo.

Su llegada al conjunto azul ya levantó cierta polémica. Su paso por el Sporting le ponía la lupa encima, pero el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, tuvo clara la apuesta por él y se lanzó a por su fichaje. En su última visita a la capital asturiana, el máximo mandatario del conglomerado azteca volvió a destacar las virtudes futbolísticas de Hassan y le colocó como uno de los mejores regateadores del mundo.

Nadie puso en duda la aportación de Hassan en la histórica temporada 2024-25. El extremo jugó 43 partidos, siendo titular en 29 de ellos y acumulando un total de 2.209 minutos. Anotó cuatro goles y repartió tres asistencias. El último apartado pudo ser mucho más elevado si los compañeros hubiesen estado más acertados a la hora de rematar algunas de las jugadas generadas por él y que no acabaron en gol, pero que llevaban la marca de asistencia.

Su estreno en Primera División llegó en la campaña 2022-23, con la elástica del Villarreal y jugó dos partidos. En el regreso del Oviedo a la máxima categoría estaba señalado como pieza clave y así empezó. Veljko Paunovic le hizo titular en el estreno en Villarreal, pero la expulsión de Reina le dejó fuera de combate en el descanso. Ante el Real Madrid inició el encuentro en el banquillo, pero jugó el segundo tiempo. Fue titular entre la jornada tres y la nueve y sólo se quedó sin participar en Girona, ya con Luis Carrión en el banquillo. Fue titular en la debacle copera y jugó la recta final del duelo contra Osasuna.

Su momento más influyente para el equipo se dio ante la Real Sociedad. Fabricó una jugada espectacular que culminó con el gol de Leander Dendoncker que supuso el primer triunfo azul del curso, pero al mismo tiempo abrió la caja de los truenos de su relación con el club. Su ya famoso: «Ponme en el banquillo, eh tú, ponme en el banquillo», dirigido a Paunovic, generó un choque que se cerró con la apertura de un expediente al jugador y con Hassan al margen del equipo en un entrenamiento. Paunovic había dejado claro antes que nadie iba a estar por encima del grupo: «La gestión del grupo es muy importante, pero para que se gestione bien tiene que haber buena comunicación, buena actitud y buen comportamiento».

Todo parecía resuelto, pero la decisión de Carrión de no darle minutos en Montilivi pareció molestar al extremo que fue titular en Ourense donde su rendimiento, pese a forzar el penalti del 0-1, fue muy pobre. Ante Osasuna tampoco se le vio metido en el partido y todo eso dispara los rumores sobre su futuro.

Jugador cotizado

Hassan tiene mucho mercado. El Oviedo rechazó una oferta de 6 millones de euros por él del fútbol galo en el cierre del mercado de verano. Los azules desembolsaron 1,5 millones por su fichaje al Villarreal y está claro que su valor se ha multiplicado desde entonces.

Con el mercado de invierno asomando a la vuelta de la esquina, el club azul podría atender alguna de las ofertas que se esperan por él, siempre y cuando alcancen unas cuantías que permitan al club obtener la rentabilidad que desean y que abra la puerta a reforzar el equipo en otras posiciones. La decisión es compleja y no sólo dependerá del Oviedo, Hassan también tiene mucho que decir con su actitud y aportación sobre el terreno de juego. Nadie duda de la calidad del futbolista, pero siempre y cuando rinda a su mejor nivel y en este sentido el mensaje de Carrión fue claro: «Somos 23 y quien demuestre más será el que juegue».

