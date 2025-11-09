Directo: Athletic - Real Oviedo

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: César Soto Grado
Athletic
14:00h.
1
-
0
Real Oviedo
N. Williams (24')
Min. 38
ATH
OVI
Gol! Min 24'
Gol de N. Williams
Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:48
14:39
Min.38 A trompicones se llevó Nacho Vidal el esférico en la lateral, pero nada más pisar área se encontró con el muro de Laporte, que recuperaba la posesión para su equipo.
14:38
Min.36 Pase de rabona de Selton para Gorosabel, que asistió a Guruzeta, cuyo disparo interior lo blocó David Carmo lanzándose abajo.
14:36
Min.34 A pesar del mazazo de la anulación del gol, el Real Oviedo sigue manteniendo sus líneas, saliendo con el balón tocado y jugando con cabeza.
14:34
Min.32 Cesión peligrosa de Gorosable a Unai Simón, que tuvo que salir del área, al llegar Alberto Reina en carrera para intentar aprovecharse del error local.
14:32
Por lo que se mantiene el 1-0 en el marcador.
14:32
Una vez recibidas las indicaciones de Carlos del Cerro Grande, César Soto Grado anula el tanto de Ilyas por fuera de juego, aunque en la repetición parece que Galarreta habilitado al jugador azul.
14:30
Se está revisando la jugada desde el VAR, porque los bilbaínos reclaman fuera de juego de Ilyas en el momento de tocarla Colombatto.
14:30
Pone la igualada el Real Oviedo, con un pase picado de Nacho Vidal que peinó de espaldas Colombatto, e Ilyas hizo el amago de tocarla, lo que despistó a Unai Simón, a quien se le coló el balón por debajo de las piernas.
14:28
Min.27 A punto ha estado Rondón de robarle la cartera a Unai Simón, que se había relajado a la hora de salir con el balón, sin percatarse de que llegaba por el lateral el venezolano.
14:28
Min.26 Se intenta sobreponer rápidamente los de Luis Carrión, volcando Fede Viñas a la banda derecha, por donde llegaba en carrera Nacho Vidal, pero su centro no fue buena, despejando la defensa local, cuando había hasta cinco compañeros dentro del área.
14:27
Athletic de Bilbao 1 (Nico Williams) - Real Oviedo 0
14:26
Min.24 Recibió en la lateral Nico Williams, que encaró la portería de Aarón Escandell, yéndose en su carrera de Nacho Vidal, Colombatto y David Costas, para definir con un remate con la zurda que tocó primero en el larguero antes de colarse al fondo de la red.
14:24
Min.22 El intento de triangulación de Nico Williams y Selton lo desbarató Nacho Vidal. Muy importante la acción del lateral, ya que el pequeño de los Williams se hubiera quedado solo ante Aarón Escandell.
14:23
Min.21 Avisa el Athletic!!!! En esta ocasión en un córner botado por Berenguer desde la derecha, lo cabeceó Laporte arriba. El central bilbaino estaba completamente solo dentro del área pequeña.
14:21
Min.19 Nuevo córner para los de Valverde desde la izquierda. La pondrá Berenguer.
14:20
Reclama San Mamés la cartulina para David Costas, que realizó una falta táctica en el centro del campo sobre Guruzeta, para cortar la salida de los locales.
14:19
Min.18 Presión al hombre del Real Oviedo, que dificulta la salida de balón de los bilbaínos.
14:16
Min.14 Se duele Alberto Reina del tobillo derecho, tras intentar sorprender a Unai Simón, que se encontraba adelantado, pero en su golpeó de balón recibía el golpe de Jauregizar.
14:13
Min.11 Evita Aarón Escandell el primero, en un remate peligroso en corto de Berenguer, que se colaba por la base del poste izquierdo, pero el portero azul metió la pierna para evitarlo.
14:13
Min.10 Se decantó Colombatto de ponerla picada al punto de penalti, donde el despeje de Yuri tocó en Unai Simón, saliendo reboteado hacia un jugador carbayón, que remató de nuevo al guardameta bilbaino.
14:11
Min.9 Dispondrá el Real Oviedo de una oportunidad a balón parado, con una falta tendida a la derecha. Se posiciona Colombatto para golpearla.
14:10
Min.8 En su tercer saque de esquina consecutiva, Berenguer la botó al primer palo, donde remató Guruzeta, directo a las manos de Aarón Escandell.
14:09
Encara Berenguer la banda izquierda, encontrándose con Nacho Vidal, que logra frenar su ataque, echando el balón por la línea de fondo. Será nuevo córner para los leones.
14:08
Min.7 Córner favorable al Athletic desde la izquierda.
14:07
Min.5 Levanta el banderín el auxiliar, para decretar fuera de juego del Real Oviedo. Los de Luis Carrión están siendo muy valientes en este comienzo de partido.
14:03
Min.1 Primera aproximación del Real Oviedo, con un cambio de juego a la izquierda, donde Ilyas controló para colgarla al segundo palo, debiendo Unai Simón adelantarse para meter la manopla, evitando el remate de Fede Viñas, que llegaba en carrera. Será córner para los azules.
14:01
Pone el Real Oviedo el balón en juego.
13:59
Los capitanes, David Costas y Yuri, proceden al sorteo de campos.
13:58
San Mamés presenta un gran ambiente en las gradas, registrándose un lleno completo, con mucha presencia de seguidores azules.
13:57
Saltan de manera conjunta los dos equipos al terreno de juego.
13:56
Los dos últimos duelos oficiales entre ambos equipos se remontan a la temporada 2011-2012, en la Copa de S.M. El Rey, saldándose los dos choque con triunfo bilbaíno por 1-0.
13:52
Al cargo de la sala VAR estará el colegiado Carlos del Cerro Grande.
13:52
En las bandas estará asistido por Carlos Álvarez y Rubén Becerril.
13:48
El encuentro de esta tarde estará dirigido por el colegiado César Soto Grado.
13:47
En el banquillo local estarán: Álex Padilla (Portero), Paredes, Vesga, Areso, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego y Hierro.
13:46
Ernesto Valverde introduce bastantes novedades respecto al equipo que jugó por semana ante el Newcastle. Los bilbainos jugarán de inicio con un 4-2-3-1 formado por: Unai Simón, Yuri, Laporte, Vivian, Gorosabel, Jauregizar, Galarreta, Nico Williams, Selton, Berenguer y Guruzeta.
13:43
En el banquillo asturiano se quedan para posibles cambios: Moldovan (Portero), Bailly, Rahim, Sibo, Hassan, Dani Calvo, Luengo, Brandon Domingues, Álex Forés, Ilic, Lucas Ahijado y Agudín.
13:42
En los carbayones Luis Carrión repite el esquema habitual del 4-4-2, formado en esta ocasión por: Aarón Escandell, Javi López, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal, Colombatto, Dendoncker, Ilyas, Alberto Reina, Fede Viñas y Rondón.
13:41
Vamos a repasar las alineaciones de ambos equipos.
13:41
Además, cobra mucha importancia el resultado de esta tarde, ya que la competición liguera se toma un pequeño descanso, por lo que irse con una alegría reforzará la moral del equipo para trabajar durante las dos próximas semanas.
13:34
Ernesto Valverde tendrá también que lidiar con el handicap de las bajas, al contar con una plantilla mermada de efectivos a consecuencia de las lesiones.
13:34
Los bilbainos encadenan tres jornadas sin conocer el triunfo, y además, esta semana caían en su duelo de Champions League.
13:33
Tras sumar dos empates de manera consecutiva, ante Girona y Osasuna, los ovetenses buscan lograr la tercera victoria del curso, la segunda a domicilio tras la conseguida en Mestalla.
13:32
Con los resultados dados a lo largo de la jornada, los de Luis Carrión saltarán al verde como colistas de la 1ª División.
13:32
Un partido de necesidades para ambos equipos, que requieren la victoria de manera imperiosa.
13:30
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo compromiso liguero del Real Oviedo, que esta jornada visita San Mamés, para medirse, a partir de las 14 horas al Athletic de Bilbao.
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Dani Vivian
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Selton Sánchez
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Luis Carrión
4-2-3-1
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Javi López
defensa
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Federico Viñas
centrocampista
Alberto Reina
centrocampista
Ilyas Chaira
centrocampista
Salomón Rondón
Delantero
52,5%
ATH
47,5%
OVI
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|1
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|2
|
