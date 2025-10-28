El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 3 M28/10 · Árbitro: Adrián Cordero Vega

Escudo Ourense Club de Fútbol

Ourense CF

19:00h.

0

-

0

Real Oviedo

Escudo Real Oviedo

Min. 8

ORE

OVI

En directo Copa del Rey: Ourense - Real Oviedo

Luis Carrión prescinde de Rondón, Carmo y Nacho Vidal, Ejaria y Santi Cazorla se quedan por lesión y entran en la lista Dieguito y Pablo Agudín

Minuto a minuto

Martes, 28 de octubre 2025, 18:57

Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).

Íker Punzano (Ourense CF) ha recibido una falta en campo contrario.

Remate fallado por Hugo Sanz (Ourense CF) remate con la izquierda desde fuera del área tras un saque de esquina.

Corner,Ourense CF. Corner cometido por Dani Calvo.

Remate rechazado de Miguel Prado (Ourense CF) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Aitor Aranzabe.

3'

Se reanuda el partido.

2'

El juego está detenido (Real Oviedo).

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineación

Alberto Sánchez

portero

Hugo Sanz

defensa

Adrián Pérez

defensa

Aitor Aranzabe

centrocampista

Jerin Ramos

centrocampista

David Muñoz

centrocampista

Fran Carmona

defensa

Íker Punzano

Delantero

Adrián Guerrero

Sustituto

Marco Camus

centrocampista

Amin Abaradan

Delantero

Luis Carrión

4-4-2

Alineación

Horatiu Moldovan

portero

Lucas Ahijado

defensa

Eric Bailly

defensa

Dani Calvo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Haissem Hassan

centrocampista

Kwasi Sibo

centrocampista

Alberto Reina

centrocampista

Josip Brekalo

centrocampista

Luka Ilic

Delantero

Álex Forés

Delantero

Estadísticas

52%

OVI

ORE

48%

OVI

OVI

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 1

