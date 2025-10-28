En directo Copa del Rey: Ourense - Real Oviedo

Secciones
Servicios
Destacamos
Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 3 M28/10 · Árbitro: Adrián Cordero Vega
Ourense CF
19:00h.
0
-
0
Real Oviedo
Min. 8
ORE
OVI
Martes, 28 de octubre 2025, 18:57
8'
Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).
8'
Íker Punzano (Ourense CF) ha recibido una falta en campo contrario.
6'
Remate fallado por Hugo Sanz (Ourense CF) remate con la izquierda desde fuera del área tras un saque de esquina.
6'
Corner,Ourense CF. Corner cometido por Dani Calvo.
5'
Remate rechazado de Miguel Prado (Ourense CF) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Aitor Aranzabe.
3'
Se reanuda el partido.
2'
El juego está detenido (Real Oviedo).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-4-2
Alberto Sánchez
portero
Hugo Sanz
defensa
Adrián Pérez
defensa
Aitor Aranzabe
centrocampista
Jerin Ramos
centrocampista
David Muñoz
centrocampista
Fran Carmona
defensa
Íker Punzano
Delantero
Adrián Guerrero
Sustituto
Marco Camus
centrocampista
Amin Abaradan
Delantero
Luis Carrión
4-4-2
Horatiu Moldovan
portero
Lucas Ahijado
defensa
Eric Bailly
defensa
Dani Calvo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Haissem Hassan
centrocampista
Kwasi Sibo
centrocampista
Alberto Reina
centrocampista
Josip Brekalo
centrocampista
Luka Ilic
Delantero
Álex Forés
Delantero
52%
ORE
48%
OVI
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia