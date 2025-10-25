El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Girona - Real Oviedo

LaLiga EA Sports Jornada 10 S25/10 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Girona Fútbol Club

Girona

14:00h.

0

-

0

Real Oviedo

Escudo Real Oviedo

Min. 11

GIR

OVI

Tarjeta amarilla Min 8'

David Carmo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Directo: Girona - Real Oviedo (0-0)

Duelo importante para el equipo azul en Montilivi

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:46

14:10

Cartulina para el Real Oviedo

Min.8 Tuvo que cometer David Carmo una falta táctica, al agarrar a Tsygankov en el centro del campo, para frenar la contra de los locales. El colegiado le mostró la tarjeta amarilla al jugador carbayón.

14:05

Levanta el banderín el auxiliar, para decretar fuera de juego de Iván Martín.

14:03

Min.3 Decretó el colegiado falta de Rondón, al agarrar de la camiseta a Joel Roca, en la salida de balón de los catalanes.

14:01

Comienza el partido

Ya rueda el balón en Montilivi.

14:00

Tras el sorteo de capitanes, será el Real Oviedo el encargado de poner el balón en juego.

13:57

Saltan los dos equipos al terreno juego.

13:55

Al cargo del VAR estará el colegiado Jorge Figueroa.

13:55

En las bandas estará asistido por Diego Sánchez y Fabián Blanco.

13:55

El encuentro estará dirigido por el colegiado Alejandro Muñiz.

13:55

Como suplentes junto a Michel estarán: Livakovic (Portero), Hugo Rincón, Salguero, Pol Arnau, Jhon Solís, Thomas Lemar, Lass, Ounahi, Portu, Yáser Asprilla, Stuani y Abel Ruiz.

13:53

Once del Girona

Los locales saldrán con un 4-5-1 formado por: Gazzaniga, Alex Moreno, Blind, Vitor Reis, Arnau, Iván Martín, Witsel, Tsygankov, Joel Roca, Bryan y Vanat.

13:50

En el banquillo azul estarán: Moldovan (Portero), Bailly, Rahim, Alberto Reina, Sibo, Hassan, Dani Calvo, Brandon Domingues, Brekalo, Álex Forés, Ilic y Lucas Ahijado.

13:49

Once del Real Oviedo

En los carbayones, Carrión formará con un 4-4-2 compuesto por: Aarón Escandell, Javi López, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal, Colombatto, Dendoncker, Ilyas, Ejaria, Fede Viñas y Rondón.

13:46

Vamos a repasar las alineaciones de ambos equipos.

13:45

Los de Michel en cambio vienen de perder, de una manera ajustada, ante el Barcelona, en el derbi catalán.

13:43

Los de Luis Carrión vienen de caer por 0-2 ante el Espanyol, en el reestreno del técnico catalán al frente del banquillo azul.

13:41

Es un duelo de dos equipos con necesidades, tanto ovetenses como catalanes están necesitados de victorias, al ocupar ambos plaza de descenso.

13:34

Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo compromiso liguero del Real Oviedo, que se medirá en menos de 30 minutos al Girona en Montilivi.

Alineación y estadísticas

Míchel Sánchez

4-2-3-1

Alineación

Paulo Gazzaniga

portero

Arnau Martínez

defensa

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

defensa

Daley Blind

defensa

Álex Moreno

defensa

Iván Martín

centrocampista

Axel Witsel

centrocampista

Bryan Gil

centrocampista

Viktor Tsygankov

centrocampista

Joel Roca

centrocampista

Vladyslav Vanat

Delantero

Luis Carrión

4-3-3

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

David Costas

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Javi López

defensa

Santiago Colombatto

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Ovie Ejaria

centrocampista

Federico Viñas

Delantero

Salomón Rondón

Delantero

Ilyas Chaira

Delantero

Estadísticas

59%

OVI

GIR

41%

OVI

OVI

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
3 Faltas cometidas 4

Directo: Girona - Real Oviedo (0-0)