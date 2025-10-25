Directo: Girona - Real Oviedo (0-0)

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 10 S25/10 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz
Girona
14:00h.
0
-
0
Real Oviedo
Min. 11
GIR
OVI
Tarjeta amarilla Min 8'
David Carmo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Sábado, 25 de octubre 2025, 13:46
14:10
Min.8 Tuvo que cometer David Carmo una falta táctica, al agarrar a Tsygankov en el centro del campo, para frenar la contra de los locales. El colegiado le mostró la tarjeta amarilla al jugador carbayón.
14:05
Levanta el banderín el auxiliar, para decretar fuera de juego de Iván Martín.
14:03
Min.3 Decretó el colegiado falta de Rondón, al agarrar de la camiseta a Joel Roca, en la salida de balón de los catalanes.
14:01
Ya rueda el balón en Montilivi.
14:00
Tras el sorteo de capitanes, será el Real Oviedo el encargado de poner el balón en juego.
13:57
Saltan los dos equipos al terreno juego.
13:55
Al cargo del VAR estará el colegiado Jorge Figueroa.
13:55
En las bandas estará asistido por Diego Sánchez y Fabián Blanco.
13:55
El encuentro estará dirigido por el colegiado Alejandro Muñiz.
13:55
Como suplentes junto a Michel estarán: Livakovic (Portero), Hugo Rincón, Salguero, Pol Arnau, Jhon Solís, Thomas Lemar, Lass, Ounahi, Portu, Yáser Asprilla, Stuani y Abel Ruiz.
13:53
Los locales saldrán con un 4-5-1 formado por: Gazzaniga, Alex Moreno, Blind, Vitor Reis, Arnau, Iván Martín, Witsel, Tsygankov, Joel Roca, Bryan y Vanat.
13:50
En el banquillo azul estarán: Moldovan (Portero), Bailly, Rahim, Alberto Reina, Sibo, Hassan, Dani Calvo, Brandon Domingues, Brekalo, Álex Forés, Ilic y Lucas Ahijado.
13:49
En los carbayones, Carrión formará con un 4-4-2 compuesto por: Aarón Escandell, Javi López, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal, Colombatto, Dendoncker, Ilyas, Ejaria, Fede Viñas y Rondón.
13:46
Vamos a repasar las alineaciones de ambos equipos.
13:45
Los de Michel en cambio vienen de perder, de una manera ajustada, ante el Barcelona, en el derbi catalán.
13:43
Los de Luis Carrión vienen de caer por 0-2 ante el Espanyol, en el reestreno del técnico catalán al frente del banquillo azul.
13:41
Es un duelo de dos equipos con necesidades, tanto ovetenses como catalanes están necesitados de victorias, al ocupar ambos plaza de descenso.
13:34
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo compromiso liguero del Real Oviedo, que se medirá en menos de 30 minutos al Girona en Montilivi.
Míchel Sánchez
4-2-3-1
Paulo Gazzaniga
portero
Arnau Martínez
defensa
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
defensa
Daley Blind
defensa
Álex Moreno
defensa
Iván Martín
centrocampista
Axel Witsel
centrocampista
Bryan Gil
centrocampista
Viktor Tsygankov
centrocampista
Joel Roca
centrocampista
Vladyslav Vanat
Delantero
Luis Carrión
4-3-3
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Javi López
defensa
Santiago Colombatto
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Ovie Ejaria
centrocampista
Federico Viñas
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
Ilyas Chaira
Delantero
59%
GIR
41%
OVI
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|3
|Faltas cometidas
|4
|
