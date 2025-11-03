Directo: Real Oviedo - Osasuna

Secciones
OVI
OSA
Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:16
Luis Carrión
4-4-2
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Javi López
defensa
Alberto Reina
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Ilyas Chaira
centrocampista
Salomón Rondón
Delantero
Federico Viñas
Delantero
Alessio Lisci
4-4-2
Sergio Herrera
portero
Jon Moncayola
defensa
Enzo Boyomo
defensa
Alejandro Catena
defensa
Abel Bretones
defensa
Víctor Muñoz
centrocampista
Moi Gómez
centrocampista
Lucas Torró
centrocampista
Rubén García
centrocampista
Raúl García
Delantero
Ante Budimir
Delantero
0%
OVI
0%
OSA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
