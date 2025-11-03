El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga EA Sports Jornada 11 L03/11 · Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

21:00h.

Osasuna

Escudo Club Atlético Osasuna
[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

[ALTERNATIVE TEXT]

OSA

Hassan, en un partido del Real Oviedo. LOF
LaLiga EA Sports

Directo: Real Oviedo - Osasuna

El equipo azul busca los tres puntos ante su afición, desde las 21 horas en el Carlos Tartiere

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:16

Alineación y estadísticas

Luis Carrión

4-4-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

David Costas

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Javi López

defensa

Alberto Reina

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Santiago Colombatto

centrocampista

Ilyas Chaira

centrocampista

Salomón Rondón

Delantero

Federico Viñas

Delantero

Alessio Lisci

4-4-2

Alineación

Sergio Herrera

portero

Jon Moncayola

defensa

Enzo Boyomo

defensa

Alejandro Catena

defensa

Abel Bretones

defensa

Víctor Muñoz

centrocampista

Moi Gómez

centrocampista

Lucas Torró

centrocampista

Rubén García

centrocampista

Raúl García

Delantero

Ante Budimir

Delantero

Estadísticas

0%

OSA

OVI

0%

OSA

OSA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

