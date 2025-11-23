Directo: Real Oviedo - Rayo Vallecano (0-0)

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Alejandro Quintero González
Real Oviedo
14:00h.
0
-
0
Rayo
Min. 24
OVI
RAY
Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:34
14:24
Min.20 Ha tenido el Rayo Vallecano la más clara del partido, en un gran centro desde la izquierda de Pep Chavarría, que cabeceó en el primer palo Álvaro, marchándose por la línea de fondo.
14:23
Se retira del campo cojeando Fede Viñas, mientras que la grada pita, al no mostrar sanción Quintero González.
14:22
De momento el balón no se puso en juego, ya que las asistencias están atendiendo a Fede Viñas, a quien le clavó un taco en la pierna Nobel Mendy.
14:21
Min.16 Buena acción de los azules, en la que acabó el balón en la izquierda, por donde se internó Ilyas, cuyo disparo cruzado despejó Augusto Batalla, quedándole el rechace a los pies de Rondón, que la empujó al fondo de la red. Pero el tanto fue anulado por posición ilegal del delantero venezolano.
14:18
Min.15 Pase de Santi Cazorla a la espalda de la defensa del Rayo, buscando a Ilyas, pero la defensa madrileña leyó la idea del capitán azul.
14:14
De momento, mucho juego en el centro del campo, yendo los azules más valientes al ataque, con mayor presencia de jugadores.
14:12
Min.8 Cabalgada por la derecha de Nacho Vidal, cuyo centro al área buscaba a Fede Viñas, pero la defensa rayista alejó el peligro.
14:11
Llama Quintero González a los dos jugadores, para darles una reprimenda, y pedir que rebajen la tensión. No hay sanción para ninguno.
14:10
Min.7 Para el colegiado el partido, al estar tendido sobre el césped Nacho Vidal, aquejado de un posible manotazo de Álvaro, en una acción sin balón.
14:07
Min.3 Se queja Cazorla al colegiado, porque el capitán había sacado rápida una falta en la zona del centro del campo, para pillar por sorpresa a los madrileños, pero Quintero González mandó repetir el saque.
14:05
El Rayo Vallecano por su parte viste su segunda equipación, completamente de rojo con el rayo negro.
14:04
Los azules visten su equipación habitual, camiseta y medias azules con pantalón blanco.
14:03
Ya rueda el balón por el verde, siendo el Rayo Vallecano el encargado de ponerlo en juego.
14:01
Se guarda un minuto de silencio.
14:01
Cambio de última hora en el once azul. Debido a un proceso vírico finalmente se cae David Carmo, entrando por él Dani Calvo, quien no pudo calentar con sus compañeros.
13:58
Saltan los protagonistas al verde.
13:54
La última vez que los caminos de dos equipos se cruzaron en 1ª División fue hace 25 años, en la temporada 2000-2001, saldándose aquellos dos enfrentamientos con victoria de los azules. 0-2 en Vallecas y 4-1 en el Carlos Tartiere.
13:53
Al cargo del VAR estará el colegiado Jorge Figueroa Vázquez.
13:47
En las bandas estará asistido por José Francisco García y Álvaro Granel.
13:46
El encuentro estará dirigido por el colegiado Alejandro Quintero González.
13:46
En el banquillo rayista, además de Alemao, hay otra persona querida por la afición azul, Adrián López, quien tras colgar las botas, ahora se encuentra de segundo de Iñigo Pérez.
13:45
Como suplentes, junto al técnico estarán: Cárdenas (Portero), Adrián Molina (Portero), Luiz Felipe, Pathé Ciss, Trejo, Alemao, Gumbau, Balliu, Fran Pérez, Becerra y Jozhua.
13:42
En el cuadro rayista, Iñigo Pérez formará con un 4-2-3-1 compuesto por: Augusto Batalla, Pep Chavarría, Nobel Mendy, Lejeune, Andrei, Óscar Valentín, Unai López, Álvaro, De Frutos, Isi y Camello.
13:40
En el banquillo carbayón estarán disponibles: Moldovan (Portero), Bailly, Rahim, Alberto Reina, Sibo, Hassan, Dani Calvo, Brekalo, Álex Forés, Ilic, Lucas Ahijado y Agudín.
13:40
En los locales, hay muchas novedades en su equipo, especialmente con el retorno del capitán, Santi Cazorla.
De esta manera, Carrión pondrá de inicio a: Aarón Escandell, Javi López, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal, Colombatto, Dendoncker, Ilyas, Santi Cazorla, Fede Viñas y Rondón.
13:37
Vamos a conocer las alineaciones de ambos equipos.
13:37
Por lo que los tres puntos son vitales para ambos conjuntos, más para los de Carrión, que tiene también a sus espaldas una estadística negativa. Y es que el técnico barcelonés está a un partido de igualar el peor debut de un entrenador en la máxima división española, catorce encuentros sin conocer el triunfo. Una racha que atesora en estos momentos otro hombre que tuvo un paso por el banquillo carbayón, Álvaro Cervera.
13:35
Los madrileños por su parte saltarán al verde instalados en la decimocuarta plaza de la tabla, pero de sacar los tres puntos esta tarde, darían un gran salto para auparse a la sexta posición, que le darían una temporada más competición europea.
13:34
El cuadro azul está último con 8 puntos, a tres de la salvación, que marca actualmente el Osasuna.
13:34
Los de Luis Carrión se presentan a este partido tras perder por la mínima en su visita a San Mamés, y como colista de la liga.
13:31
Después del parón en la 1ª División por compromisos de las selecciones nacionales, el Real Oviedo recibe en menos de 30 minutos al Rayo Vallecano en el municipal ovetense.
13:31
Buenas tardes y bienvenidos a una tarde de fútbol en el Carlos Tartiere.
Luis Carrión
4-2-3-1
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
Dani Calvo
defensa
Javi López
defensa
Santiago Colombatto
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Federico Viñas
centrocampista
Santi Cazorla
centrocampista
Ilyas Chaira
centrocampista
Salomón Rondón
Delantero
Iñigo Pérez
4-2-3-1
Augusto Batalla
portero
Andrei Ratiu
defensa
Florian Lejeune
defensa
Nobel Mendy
defensa
Pep Chavarría
defensa
Óscar Valentín
centrocampista
Unai López
centrocampista
Jorge de Frutos
centrocampista
Isi Palazón
centrocampista
Álvaro García
centrocampista
Sergio Camello
Delantero
52,4%
OVI
47,6%
RAY
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|1
|3
|Faltas cometidas
|6
|
