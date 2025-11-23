Directo: Real Oviedo - Rayo Vallecano (0-0)

13:40

Once del Real Oviedo

En los locales, hay muchas novedades en su equipo, especialmente con el retorno del capitán, Santi Cazorla.

De esta manera, Carrión pondrá de inicio a: Aarón Escandell, Javi López, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal, Colombatto, Dendoncker, Ilyas, Santi Cazorla, Fede Viñas y Rondón.