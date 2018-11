«Hay que disfrutar, si no los nervios te van a jugar una mala pasada» 02:10 Anquela charla con Saúl Berjón en presencia del segundo entrenador oviedista, Juanjo Carretero. / ELOY ALONSO Anquela, «con la misma fuerza del primer día», asegura que tiene decidida la alineación y el sistema para mañana, solo pendiente de Berjón IVÁN ÁLVAREZ OVIEDO. Viernes, 16 noviembre 2018, 02:31

A las puertas de su tercer derbi asturiano al frente del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela ya se ha impregnado de la esencia de este tipo de duelos y tiene clara la mejor forma de encararlo. «La trascendencia está ahí, pero hay que liberarse y disfrutar de esto, porque si no los nervios te van a jugar una mala pasada», proclamó el técnico azul, que ayer predicó con el ejemplo mostrando su cara distendida.

«Si nos dejamos llevar, como dicen los del mar, estamos en la ola buena», ahondó el jienense, que no ocultó que «la situación no es buena ni para el Sporting ni para nosotros» en vísperas de un partido con un profundo componente emocional. «En el fútbol hay que saber adaptarse al medio y el medio para nosotros va a ser muy bonito. Hay que saber medir esa intensidad y lo que hay que hacer en cada momento. Es un factor a tener muy en cuenta», expuso.

«Impresionado» por el ambiente vivido la temporada pasada, transmite a los jugadores incorporados este verano para ponerse a sus órdenes la magnitud del encuentro que disputarán mañana. «Les he dicho que van a conocer algo nuevo. Algunos ya han estado en sitios importantes, pero van a conocer algo que no se olvida. A mí no se me olvidará en la vida», aseveró el jienense, contundente al señalar que los azules no están «para tirar cohetes», por lo que considera que a la afición «hay que volver a engancharla e ilusionarla».

Para lograrlo, aboga por «guardar la calma y saber lo que nuestro público quiere» compitiendo y buscando el triunfo en un choque que prevé «muy complicado». «El Sporting es un muy buen equipo. Un equipo serio, que está bien 'armao', que sabe lo quiere y juega bien a esto. Eso en Segunda División es sinónimo de dureza y el Sporting la tiene», expresó el jienense, que asume como parte del cargo la posibilidad de que el duelo pueda desembocar en un relevo en el banquillos.

«Estamos en equipos importantes y sabemos lo que genera entrenar al Sporting o al Oviedo. Hay que convivir con ello y lidiarlo lo mejor que se pueda. Seguro que lo vamos a hacer bien», expuso, que ante la hipótesis de que el partido sea trascendental para su continuidad volvió a recordar que se la juega «todos los días». «Desde el club me dicen siempre lo mismo: ánimo y tranquilidad», afirmó el jienense, que aseguró encontrarse «con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma fuerza que el primer día». «El fútbol son resultados, hay momentos que son buenos y no te tienes que agrandar, y momentos en los que las cosas vienen torcidas y hay que seguir. Ser el mismo en las duras y en las maduras», apostilló.

Aarón Ñíguez, segunda baja

A la baja por la rotura fibrilar de Carlos Hernández, que quería jugar el derbi «incluso con la lesión», se une la de Aarón Ñíguez, como confirmó ayer Anquela. El técnico azul tiene clara la alineación y el sistema que empleará mañana, a la espera del estado de Saúl Berjón.

«Todo depende de Saúl. Si está, jugará. Si no, tendremos que hacer otra cosa», explicó el jienense, que la presencia final o la baja del extremo ovetense no condiciona el sistema elegido. «Está dando pasos y hasta ahora son positivos», señaló el veterano técnico, que tomará la decisión tras escuchar hoy al jugador y al doctor.