Real Oviedo Real Oviedo | Muchas dudas por despejar atrás Sergio Egea, esta misma semana, en el encuentro disputado en tierras gallegas ante el Lugo. / E. C. A falta de dos semanas para el inicio, el once de estreno del Real Oviedo no está nada claro | La porteria y la defensa no tienen inquilinos definidos todavía y todo parece pendiente de nuevos movimientos RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 4 agosto 2019, 02:12

A falta de una semana de pretemporada y dos para que comience la Liga, en el Real Oviedo quedan muchas incógnitas por despejar sobre cuál será el equipo que saltará al estadio de Riazor para enfrentarse al Deportivo. Las interrogantes afectan a todas las líneas y Sergio Egea tendrá los dos partidos de la próxima semana para despejarlas, pendiente de lo que pueda acarrear el mercado.

Y es que no está descartado que algún fichaje que se pueda producir la próxima semana esté en el once inicial que salga ante el Deportivo. Después del primer encuentro de pretemporada, el entrenador aseguró que solo se trataba de una prueba y avanzó que en el último partido de pretemporada, el que disputará el sábado ante el Alavés, sí se podrá ver algo muy parecido a lo que será el equipo que inicie la competición.

Las dudas afectan a todas la líneas, comenzando por la portería. El técnico tendrá disponibles a Alfonso y Champagne, aunque el segundo apenas a participado en la pretemporada, solo ha jugado medio tiempo en el encuentro del pasado miércoles en Foz. A su llegada la pasada campaña, el técnico apostó por dar continuidad a Champagne y Alfonso entró por la lesión del argentino. Ahora el toledano parece tener una pequeña ventaja por haber completado al pretemporada y tener más ritmo, pero es una decisión que todavía tiene que tomar el entrenador.

En la defensa, a fecha de hoy, no hay ningún jugador que parezca tener fijo el puesto. A la larga está claro que Alejandro Arribas ha llegado para ser uno de los fijos en el once, pero para ello debe ponerse físicamente al nivel necesario. El central llegó la pasada semana y todavía no se ha entrenado con el grupo, lo ha hecho al margen con el readaptador, y se espera que a partir de mañana comience a ejercitarse con sus compañeros, pero está por ver si llega en condiciones de ser titular.

El centro de la defensa, además de Arribas, tiene otros cuatro candidatos: Carlos Hernández, Javi Fernández, Christian Fernández y Ugarte. En el caso de este último, pese a estar disponible no ha participado en los dos últimos amistosos, por lo que no parece entrar en los planes del técnico e incluso cabe la posibilidad de que se le busque una salida antes del inicio de la competición.

En la pretemporada el que más minutos ha tenido como central es Christian Fernández, bien acompañado de Javi Fernández o de Carlos Hernández, pero se da la circunstancia que el técnico cuenta con él para el lateral izquierdo. Por ello, el centro de la zaga está abierta a varias combinaciones que no parece se vayan a despejar hasta que se acerque el partido de Riazor.

En los laterales también hay pocas certezas. En el derecho Diegui Johannesson ha jugado los últimos partidos amistosos, pero su futuro parece lejos del Carlos Tartiere, mientras que Lucas lleva un par de semanas lesionado y no entró en los dos últimos amistosos. Para esa demarcación se espera la llegada de Nieto, pero vendrá sin hacer la pretemporada, por lo que no parece que vaya a entrar en el once.

En la izquierda Mossa ha tenido continuidad a lo largo de la pretemporada, favorecido por la presencia de Christian en el centro de la zaga, pero Egea contó con el cántabro en los siete últimos encuentros de la pasada campaña, por lo que también está abierto a cualquiera de las opciones.