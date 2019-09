Egea agita el árbol sin lograr frutos En solo tres jornadas ya ha usado 20 jugadores, con 16 titulares y solo Alfonso y Mossa han completado los partidos disputados RAMÓN J. GARCÍA Lunes, 2 septiembre 2019, 03:48

La lectura de las tres primeras jornadas del Real Oviedo sería distinta atendiendo a lo sucedido hasta el fatídico minuto 88. A partir de este punto, el equipo ha dejado escapar cuatro de los nueve puntos en juego. Sin embargo, tanto como eso preocupa que el equipo no está encontrando un estilo y un sistema que, además de sumar puntos, le permita mejorar la imagen del equipo, que está dejando más sombras que luces.

El principal problema del equipo, al menos el más visible, está en las áreas, tanto en la propia, en la que se están repitiendo errores, como en la ajena, donde solo Ortuño está teniendo el acierto necesario. Los oviedistas, aunque ante el Fuenlabrada sufrieron menos en su área que en los encuentros precedentes, sí les pasó factura el balón parado, que costó un gol, un remate al larguero y un cabezazo de Juanma, que Alfonso logró despejar.

En ataque, Tejera, Bárcenas y Sangalli contaron con buenas ocasiones, pero no fueron capaces de acertar.

Sergio Egea es consciente de ello y está buscando soluciones, hasta ahora de forma infructuosa, tanto a la hora de confeccionar los equipos, como de situar al equipo sobre el terreno de juego. El equipo no ha repetido once y ha habido cuatro cambios en las dos últimas jornadas.

En las tres primeras semanas del campeonato, dieciséis de los componentes de la plantilla han pasado por el once inicial hasta ahora. Además, el técnico ya ha utilizado a veinte futbolistas, incluyendo a los del filial Riki y Obeng. En toda la pasada campaña fueron 27 los futbolistas que participaron en la Liga.

En eso influyeron probablemente los problemas con las inscripciones para la primera jornada, lo que obligó al entrenador a no contar con algunos jugadores que luego fueron titulares, como el central Javi Fernández, o Jimmy, que no cumplió sanción por no estar inscrito.

Tampoco el técnico tenía en forma a otros efectivos, como Arribas, que se estrenó el sábado como titular después de cinco meses inactivo y una pretemporada más corta que el resto de compañeros.

Después de tres jornadas solo quedan sin haber sido titulares, seis de los componentes de la plantilla azul. De ellos cuatro están inéditos esta temporada. Sin ir más lejos, el delantero Joselu es el único que no ha estado disponible por lesión hasta ahora. En un caso parecido está Lucas, que comenzó lesionado y entró por primera vez en convocatoria para el encuentro ante el Fuenlabrada.

Por decisión técnica no han participado en ningún partido el portero Champagne y el centrocampista Borja Sánchez. Éste último solo entró en la primera convocatoria y en las otras dos fue descartado por el técnico.

Los otros dos que no han tenido la oportunidad de ser titulares son Bárcenas e Ibra. En el caso de Bárcenas está en fase de puesta a punto y no está en condiciones de ser titular. El panameño será baja la próxima jornada por estar con la selección.

Sigue sin estrenarse en un once y solo ha disputado el tiempo de prolongación del partido ante el Deportivo el delantero Ibra, que no cuenta para el técnico, pese a lo que ha decidido seguir en la plantilla y pelear por su oportunidad.

El resultado de tantos movimientos en el equipo es que a estas alturas solo hay dos jugadores que sumar los 270 minutos disputados, el portero Alfonso y el lateral izquierdo Mossa.

La derrota del pasado sábado deja entrever que el técnico buscará nuevas soluciones para el encuentro del próximo domingo ante el Mirandés. No es extraño pensar que se registren más cambios en el equipo en busca de la primera victoria del curso.