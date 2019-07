Real Oviedo Real Oviedo | Egea busca sociedades que se entiendan La plantilla oviedista, durante el calentamiento de un entrenamiento en El Requexón. / ELOY ALONSO El técnico del Oviedo considera clave para el buen funcionamiento colectivo que los jugadores se conozcan y sean complementarios RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 29 julio 2019, 01:28

El mensaje de Sergio Egea desde que comenzó la pretemporada es siempre el mismo. Apuesta por un sistema, preferiblemente el 1-4-4-4-2, pero asume que es solo un punto de partida, porque cuando el balón empieza a rodar la clave es adaptarse a las circunstancias del juego. Es en ese momento cuando el técnico da importancia a las sociedades que se forman entre los jugadores y de cuyo entendimiento depende el rendimiento del equipo.

El pasado sábado, tras el partido ante la Ponferradina en Navia, el preparador azul dejó claro que lo que se busca en la pretemporada es que los jugadores «vayan cogiendo ritmo» y además que se «vayan conociendo mucho más», lo que entiende será la base de un buen funcionamiento colectivo a lo largo de la temporada. El técnico busca ahora que se vayan formando sociedades en las distintas zonas del campo, que partiendo del conocimiento de los jugadores se complementen.

Un ejemplo de ello es lo que sucede en una de las zonas claves de cualquier equipo, la pareja de mediocentros, donde hasta ahora los que más han compartido en los amistosos son Tejera y Lolo. El primero tiene la tarea de tratar de iniciar el juego y llegar también a la zona de último pase, mientras que la labor del segundo es más posicional y con la misión de defender. Lolo domina el juego aéreo, aporta fuerza y busca salida de balón limpia bien a los costados o a Tejera para que arranque hacia la portería contraria.

Sin embargo, no es la única pareja que puede formar, ya que los diez últimos partidos de la pasada campaña demostraron que Jimmy también es un buen complemento para Tejera, que es el que parece fijo en esa demarcación. El joven ovetense no estuvo el sábado por unas molestias, pero el técnico lo tiene muy presente, aunque será baja en el primer partido de Liga por sanción. La otra alternativa para formar el doble pivote es Edu Cortina, pero está lesionado y no ha podido estar en los dos últimos partidos. Sí lo hizo de inicio en el disputado ante el Vetusta junto a Tejera.

Las otras sociedades que busca el técnico son las que forman los laterales y extremos por las bandas. Por la derecha Sangalli ya ha formando tándem tanto con Lucas, como con Diegui. El pasado sábado en Navia Sangalli y Diegui se entendieron bien y fueron capaces de llegar con peligro en varias ocasiones. Una semana antes fue Lucas el que acompañó al donostiarra en el amistoso ante Unionistas de Salamanca, también con detalles de buen entendimiento.

También mencionó Egea la pareja que forman en la izquierda Mossa y Saúl Berjón. En ella, el primero es el encargado de aportar desmarques y velocidad y el segundo la calidad y último pase.

Los centrales también están llamados a compenetrarse y en eso tienen ventaja Carlos Hernández y Christian Fernández, que ya han disputado muchos minutos juntos. Aunque el cántabro también es alternativa para el lateral izquierdo.

A la espera de que puedan llegar refuerzos para el ataque, al igual que para otras posiciones, Joselu e Ibrahima pueden ser otra pareja llamada a complementarse, con la velocidad del primero y el juego posicional del segundo.