Egea no tiene claro el sistema con el que saldrá en Anduva El técnico del Real Oviedo aún no ha decidido si serán dos o tres los mediocentros que va a poner en juego ante el Mirandés MARÍA SUÁREZ Viernes, 6 septiembre 2019, 13:15

El entrenador del Real Oviedo, Sergio Egea, explicó que la razón de cerrar la puerta un día más esta semana tiene que ver con que tanto el cuerpo técnico como los jugadores puedan expresarse con mayor libertad en el trabajo táctico y reconoció que será mañana cuando decidan si sale con dos jugadores en medicampo o con tres.

«Muchas veces tenemos que comentar ciertas cosas, y así tenemos la libertad para hacerlo a 30 o 40 metros y no al oído por miedo a que se malinterprete. En el fútbol hay muchos factores que influyen a la hora de analizar los resultados, pero yo veo al equipo muy responsabilizado y sabiendo que hay que darle la vuelta a la situación«, aclaró el técnico.

El propio Egea reconoció que aún no hay una decisión tomada respecto a cuestiones como el estreno de Joselu en la convocatoria o el dibujo con el que salir en Anduva. «Joselu ha crecido mucho física y deportivamente esta semana, y con el servicio médico valoraremos esa evolución y decidiremos. Nos falta Tejera, y hay cuatro jugadores -Edu, Lolo, Jimmy y Riki- que pueden jugar en el medio, aunque aún no sé si saldremos con dos o tres hombres en esa parte del campo«, comentó el argentino.

El técnico reconoció que no es partidario de recolocar a jugadores en puestos que no son los suyos, y explicó que su idea siempre pasa por sacar el equipo que aporte más equilibrio al juego. «Uno le da muchas vueltas, y ahora lo hacemos con poblar más o menos el centro del campo porque la creación del fútbol está ahí. En las bandas es todo más parejo. Puedo equivocarme en la visión de juego, pero el futbolista que se entrega y está metido generalmente tendrá su premio«, especificó el ex futbolista.

Egea también aprovechó la rueda de prensa para mostrar su conformidad con el trabajo de la dirección deportiva, y aunque defendió que la exigencia es buena para el equipo, matizó que hay que centrarse en cambiar el presente. «Esa exigencia te hace crecer y no estar dormido, yo soy optimista por naturaleza y está bien que Oviedo sea una ciudad que aspire a lo máximo. Los aficionados me hablan por la calle de grandes jugadores que pasaron por acá y es un pasado muy bonito, pero hay que vivir el presente y cambiar esa dinámica confiando en los jugadores y en quienes trabajan para que sea así«, concluyó el técnico.