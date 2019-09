«Encajamos demasiado y eso nos está condenando» Carlos Hernández golpea el balón durante el entrenamiento. / E. ALONSO Carlos Hernández se mostró convencido de que si el equipo logra dejar su portería a cero conseguirá también el primer triunfo MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 26 septiembre 2019, 02:44

El defensa del Real Oviedo Carlos Hernández admitió ayer que al equipo le está condenando la faceta defensiva. Un aspecto en el que ya trabaja el cuerpo técnico y que una vez resuelto será clave para sumar la primera victoria.

«Estamos encajando muchos goles y eso nos está condenando: no puede ser que haya faltas de concentración ni que nos metan dos goles en cada partido. Los de arriba lo están haciendo bien y tenemos que mentalizarnos de que en cuanto consigamos mantener la puerta a cero vamos a ganar», explicó el jienense en referencia al acierto goleador del equipo, que tiene en Ortuño al 'pichichi' de la categoría.

Carlos Hernández ejemplificó con el primer gol de la Ponferradina la situación por la que pasa el equipo, al que la mejora en el juego de los dos últimos partidos le ha servido para sumar solo un punto. «Sacan rápido y nos pillan despistados, consiguen marcar y dan la vuelta a un partido que hasta entonces teníamos controlado. Es el resumen de lo que estamos haciendo y es cosa de todos, hay que ser conscientes de que estamos ahí por deméritos propios y cambiarlo, porque se paga caro en Segunda División», comentó el futbolista azul.

En lo personal, el jienense reconoció que la llegada de Rozada al banquillo ha sido importante también para él, que no entraba en los planes de Sergio Egea y espera ganar en confianza para dar su mejor versión y aportar al equipo en su propósito de darle la vuelta a la racha de resultados que lo tiene colista. «Nunca había estado tanto tiempo sin jugar, pero es algo con lo que tiene que vivir el futbolista. Uno tiene que ser exigente y no conformarse, y yo quiero volver a mi mejor nivel. Creo que el míster me puede ayudar a recuperar esa confianza que necesita todo futbolista y mi nivel, el del primer año aquí», comentó el propio defensa, que explicó que lo primero que hizo el técnico ovetense fue hablar con él para decirle que quería recuperar «su mejor versión».

La principal preocupación del andaluz es la de dar resultados colectivamente y hacerlo en forma de puntos sumados. Para el central todo eso pasa por estar «más unidos que nunca» y pensar únicamente en lograr esa ansiada primera victoria.