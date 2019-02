«Me voy encontrando bien y sé que voy a poder aportar mucho más al equipo» Carlos Martínez realiza junto a Diegui Johannesson un ejercicio en El Requexón. / ELOY ALONSO Carlos Martínez asegura que la confianza que le ha mostrado siempre el entrenador es una de las claves de su buen momento de juego R. J. GARCÍA Miércoles, 6 febrero 2019, 01:20

El inicio de temporada no fue bueno para Carlos Martínez, pero en las últimas jornadas está siendo importante para el equipo. El pasado domingo ante el Cádiz despachó su mejor partido de lo que va de campaña.

El 'Expreso de Lodosa', como se le conocía en la Real Sociedad, volvió a ser importante para el equipo y reconoció que «es bonito volver a sentir eso». El jugador asegura que se está «encontrando bien» y que «si cojo ritmo voy a poder aportar mucho más al equipo». Su buen partido ante el Cádiz le valió el reconocimiento de la afición «a todos nos gustan los halagos y ser aplaudido», pero considera que fue gracias al trabajo de todos «cuando jugamos en casa el equipo muestra intensidad, además el otro día jugamos bien un partido complicado en el que el público respondió bien».

Una de las claves de su recuperación fue la confianza que le dio Anquela tanto en público, como en privado. «Desde que llegué el míster fue siempre muy claro conmigo, me dijo que cuando estuviera bien iba a jugar», explicó. El futbolista reconoce que las cosas no fueron como le hubiera gustado. «Tuve un parón ahí cuando iba a empezar a jugar, en diciembre acabé jugando, en enero quedé dos partidos sin convocar, pero el míster siempre ha ido de cara conmigo», indicó. Recuerda que el técnico siempre le ha defendido «tanto en la rueda de prensa como cuando charla conmigo. Es muy importante contar con esa confianza del míster, pero sobre todo con la de jugar y sentirte bien, porque si me siento bien y puedo dar mucho al equipo» y añadió que «ojalá sean estos los primeros partidos de muchos sin tener que parar».

« Lograr 12 puntos de 15 nos viene bien a nivel de clasificación y de confianza» «Las sensaciones son positivas, somos un equipo sólido en casa y difícil de batir fuera»

El encuentro del domingo le deja satisfecho en una doble vertiente «a nivel colectivo contento por la victoria, volver a ganar en casa y del partido que se hizo. A nivel individual satisfecho también de haber ayudado al equipo». Ahora Carlos Martínez asegura que se está encontrando mucho mejor y que lleva un mes entrenando muy bien, por lo que espera ir cogiendo «ese ritmo de jugar todos los fin de semanas».

Además, su vuelta al equipo está coincidiendo con un buen momento del equipo, como lo demuestran los 12 de 15 puntos conseguidos: «Nos viene muy bien, a nivel de puntos en clasificación y de confianza». En cuanto a la marcha del equipo en las últimas jornadas, considera que «las sensaciones son muy positivas, un equipo sólido que en casa se hace fuerte y fuera es difícil de batir».

En los últimos encuentros está formando una sociedad muy productiva con Diegui Johannesson, con el que en principio iba a competir por el lateral derecho. «El sistema y las lesiones hace que el míster tenga que buscar soluciones y con Diegui estoy muy a gusto», dijo sobre su compañero de banda, del que asegura «lo da todo siempre, te ayuda mucho, ofensivamente da profundidad y soluciones». Ahora el equipo ya piensa en el partido ante el Elche: «Fácil no habrá ni un partido de aquí al final. Juegan en casa, están en un momento complicado y van a salir desde el principio a morder».