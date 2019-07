El equipo afronta la cuarta semana de pretemporada con partido el miércoles ante el Lugo

El conjunto azul inicia hoy la cuarta semana de pretemporada, que tiene una programación distinta a las anteriores, ya que el equipo tendrá en esta ocasión partido amistoso el miércoles.

Los jugadores volverán esta mañana a El Requexón para trabajar en sesión doble y será el momento de comprobar el estado de los jugadores con problemas físicos: Joselu, Lucas, Jimmy y Edu Cortina. En el caso del delantero Joselu, el propio jugador comentó que los problemas de rodilla que arrastró la pasada semana no son de importancia y tiene previsto reincorporarse al trabajo. Las sensaciones que tenga serán las que marquen si puede entrenarse con normalidad.

En el caso de Jimmy tampoco parece que sus problemas musculares le vayan a impedir volver hoy al trabajo con los compañeros. Por su parte, Edu Cortina, que es el que más tiempo lleva fuera del equipo, ya empezó a correr la pasada semana y podría ir incorporándose al grupo también, al igual que Lucas. Los otros dos jugadores que no participaron el sábado ante la Ponferradina, Ugarte y Champagne, sí estuvieron en Navia y no jugaron solo por mera precaución.

El equipo tendrá dobles sesiones hoy y mañana y el miércoles se enfrenará en Foz al Lugo, a las 19.30 horas. Ese partido ha motivado un cambio de planes, ya que el equipo entrenará el jueves solo por la tarde, mientras que el viernes volverá a las dobles sesiones.

En el plan de trabajo del conjunto azul está programado, por primera vez en la pretemporada, descanso para el fin de semana. Hasta ahora solo se había programado asueto los domingos, después de los partidos de sábado.

En la siguiente semana, la última, el equipo tendrá dos amistosos. El primero el miércoles en el Helmántico ante el Salamanca CF UDS y el sábado en el Suárez Puerta de Avilés frente al Alavés.