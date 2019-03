Anquela: «Veo al equipo bien, con ganas, pero no hay que volverse locos, queda mucho»

La semana ha sido complicada para el Real Oviedo, reconoció ayer Juan Antonio Anquela, que tiene claro que el motivo de ello fue la derrota en un partido en el que entiende que estuvieron cerca de no perder. El técnico solo quiere pensar en lo deportivo y aseguró que ve al equipo «con ganas».

El técnico azul, que hasta el entrenamiento de hoy no sabrá si podrá contar con Tejera por un golpe que arrastra el catalán, se mostró confiado en los suyos para el último tramo de temporada y espera estar luchando por entrar en el 'play off' hasta el final. Optimista por las sensaciones que transmite, Anquela ve al equipo «bien, con ganas». «Entrenamos bien, pero es muy difícil», aseguró el preparador, que expuso que «esta categoría no te permite errores» y cree que «en los últimos partidos» han cometido algunos que les han «penalizado». No obstante, reiteró su confianza en el grupo, ya que piensa que están «en condiciones de disputar esto si no nos volvemos locos y si sabemos que esto todavía, aunque parezca mentira, va a ser muy largo.

Su intención es que están «peleando hasta el último minuto por algo», ya que considera que lo peor del fútbol es «quedarte en terreno de nadie», algo que calificó como «un peligro tremendo». El entrenador jienense apunta a la necesidad de estar «con la ilusión siempre a tope». Eso, señala, es algo que el equipo nunca ha dejado de hacer. «Podemos estar más acertados o menos, pero ese es un valor que este equipo siempre lo ha llevado como bandera», comentó.

Lo que no ocultó es que «ha sido una semana complicada», pero inmediatamente añadió que «hay que pasar página». «Pensar en el siguiente y nada más», confesó Anquela, que reconoció que no ha vuelto a ver las jugadas polémicas del derbi. Con lo que vivió en el campo, le queda la sensación de que fue «una pena» porque «hubiésemos dado una alegría tremenda a nuestra gente, que creo que es lo que todo el mundo se merecía».

En este aspecto, lamentó que cuando entró al vestuario vio a algún jugador llorando por lo sucedido, en referencia a Ibrahima. Del senegalés dijo que «está bien siempre» y confesó que le tiene un especial aprecio personal por su forma de ser y porque «siempre que le hemos pedido nos ha dado».

Lo que más le ha dolido al técnico fue el resultado, ya que entiende que «lo demás hay que olvidarlo cuanto antes». Dejó claro que «la cordura tiene que imperar». «Esto en el fútbol pasa porque funciona así y nada más», apostilló.

Sobre la forma de jugar, el técnico es rotundo al afirmar que a él lo que le gusta «es ganar», algo que entiende que unas veces se logra «desde la posesión y otras desde la efectividad». En ese sentido, admitió que «en los últimos partidos hemos tenido la posesión e igual no hemos sido todo lo efectivos que deberíamos».

Por lo anterior, el técnico entiende que deben estar abiertos a manejar distintas alternativas. «En cada momento tendremos que utilizar lo que nos convenga. Intentamos ser un equipo equilibrado, unas veces se consigue y otras no», expuso. Lo que entiende que no tiene que cambiar es la predisposición del equipo. «En cuanto a la actitud y a las ganas de hacer las cosas bien no me cabe la menor duda», aseguró. Ahora, en lo que se centra el entrenador es en «revertir» la situación y volver a la senda del triunfo. Para ello, entiende que mañana tendrán una dura prueba, ya que llega «un equipo que solo hay que mirar lo que tiene y lo que pasó en la primera vuelta, que con muy poco nos castigaron mucho». Anquela no duda en calificar al Dépor como «uno de los mejores equipos de Segunda».