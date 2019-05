«Fuimos un equipo bueno, pero no llegamos a ser uno ganador» Christian Fernández, durante uno de los ejercicios en las instalaciones del club carbayón. / ELOY ALONSO El defensa azul Christian Fernández ve la falta de «mentalidad ganadora» como la razón principal por la que se escapa de nuevo el 'play off' M. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 31 mayo 2019, 02:26

El lateral carbayón Christian Fernández hizo balance de una campaña en la que de nuevo los azules se quedan fuera de puestos de promoción a pocas jornadas del final. Para el cántabro la razón principal está clara: a los carbayones les faltó «ambición».

Christian señaló que esa mentalidad ganadora que hace falta para pelear el ascenso es algo que «se tiene o no se tiene» y matizó que el conjunto ovetense fue un buen equipo al que le faltó ese plus a lo largo de la temporada. «No llegamos a ser un equipo ganador y una mentalidad ganadora es lo que te hace un equipo fuerte. Se trata de no darse por vencido nunca y cuidar los detalles. Y nos ha faltado», dijo el cántabro.

El defensa añadió que no es un problema que el equipo haya tenido esta campaña, sino que se viene repitiendo en el tiempo. «Los partidos que se nos han ido a última hora no se han escapado por táctica, sino por mentalidad. Con esos puntos que dejamos de sumar, saldrían las cuentas», ilustró el futbolista.

Christian adelantó que en lo que queda de competición, con opciones casi inexistentes de lograr la sexta plaza, el objetivo será afrontar los dos partidos que quedan con la máxima profesionalidad. «Representamos a un club histórico y cada uno tiene que dar lo mejor de sí para acabar el año lo más dignamente posible y enfocar el próximo con las máximas garantías», apuntó el lateral oviedista.

Precisamente en lo personal y respecto a la próxima temporada, fue cuando el lateral adelantó tanto sus objetivos individuales como su intención de llevarlos a cabo en el club carbayón. Christian afirmó que lleva un tiempo con un objetivo en mente que no es otro que volver a jugar en Primera División y su deseo es hacerlo en la capital asturiana.

«Nadie me va a quitar esa idea. No sé si tardaré uno o dos años, pero pienso jugar de nuevo en Primera y espero que sea en Oviedo para devolver tanta ilusión y agradecimiento a la afición», añadió el futbolista, que reconoció a su vez que cumplirá 34 años la próxima temporada y «las oportunidades se van acabando».

El propio defensa aclaró que hay un contrato que le vincula con el club carbayón para la próxima temporada y que su intención es cumplirlo, aunque matizó que por el momento «todo está en el aire». «Me gustaría cumplir ese contrato, pero no depende de mí. Cuando llegue el momento se planificará todo lo que tiene que ver con la próxima temporada, pero, en lo que a mí respecta, continuidad», concluyó el defensa, que fue un fijo tanto con Anquela como con Egea y se ha convertido en el jugador con más minutos de la plantilla (3.011).