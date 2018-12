Un equipo muy castigado por las bajas desde el inicio de Liga

El año que el equipo carbayón ha optado por la plantilla más corta desde su vuelta al fútbol profesional es el que más está siendo castigado por las bajas, que en algún encuentro, como ante el Reus, han llegado a ser seis. Solo en el encuentro ante el Zaragoza el técnico dispuso de toda la plantilla.

Además, las ausencias se han cebado en posiciones que el equipo parecía tener especialmente bien cubiertas, como es el centro de la defensa, donde todos los componentes se han perdido algún partido. Los cuatro centrales de la primera plantilla: Carlos Hernández, Forlín, Alanís y Christian Fernández, además de Javi Hernández, que empezó la temporada con el filial pero se considera como un jugador más de la primera plantilla por Anquela, se han perdido partidos por lesión o sanción.

El que más ha estado fuera de la competición es el central Carlos Hernández, que solo ha jugado seis y aunque el pasado sábado entró en la convocatoria, Anquela optó porque no jugara para no correr riesgos. Alanís, además de llegar tarde a la pretemporada, se lesionó en su debut y solo ha disputado siete. También se lesionó Forlín, que no empezó como titular y se perderá unos dos meses de competición. Tanto Christian Fernández como Javi Hernández se han perdido un encuentro cada uno por sanción.

Otras ausencias sensibles en las últimas jornadas son las de dos de las referencias ofensivas del conjunto oviedista, Saúl Berjón y Joselu, que con sendas lesiones musculares siguen al margen del grupo. El sábado para recibir al Málaga el técnico no podrá contar con Mossa por sanción, el único jugador que hasta ahora había participado en todos los encuentros.