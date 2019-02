«El equipo con el que más disfruté fue el Milan de Baresi, Maldini y Van Basten» El entrenador oviedista, junto a uno de los banquillos del campo de entrenamiento en El Requexón. / ELOY ALONSO «Terminé de jugador y al día siguiente me puse de ayudante del mejor entrenador posible» R. J. GARCÍA / I. ÁLVAREZ Jueves, 14 febrero 2019, 19:34

-¿En su gestión de vestuario influyó su referente Tolo Plaza?

-No tengo la más mínima duda. Terminé de futbolista y al día siguiente me puse de ayudante del mejor entrenador posible y la mejor persona. Y mira que era... (hace el gesto de atornillar), pero me quedo siempre con lo mejor. Y lo mejor es que jugamos cinco liguillas de ascenso seguidas. Ascendimos a la quinta con el Real Jaén, cuando el Grupo IV de Segunda B era una pelea diaria de capitales de provincia. Nosotros estábamos ahí con el Málaga, con el Almería y siempre jugábamos liguilla. Cuando una persona te da confianza y todo el cariño no se puede olvidar jamás. La pena es que desapareció pronto.

-Él disputó cinco, ¿se ve disputando usted el tercero de ascenso a Primera con el Oviedo?

-No me veo nada. Ilusión claro que tengo toda y sueño como todo el mundo, pero no me preocupa otra cosa que no sea el Alcorcón. No tengo otra cosa que hacer en mi casa que ver fútbol, mirar partidos y ver todo. Tengo que preocuparme de lo que realmente me puede hacer daño, que es el Alcorcón. Por cierto, nos gana siempre.

-Al margen de ese análisis de rivales, ¿qué equipo le sienta o ha sentado delante de una pantalla para disfrutar?

-El Milan.

-¿El de Sacchi?

-Creo que era de Sacchi. El de Baresi, Maldini, Costacurta y arriba Van Basten. Anteriormente el Ajax, que esa alineación sí la puedo decir entera. Arriba tenía a Rep, Cruyff y un tal Keizer. Fíjate si soy antiguo que entonces esos eran los equipos modernos (ríe). La modernidad del fútbol era el Ajax que apretaba en el centro del campo, plantaban la línea en el medio del campo y te agobiaban. Y luego los italianos que de italianos tenían... Bueno a un tal Van Basten, que no sé si he visto a un delantero mejor que ese. Atrás tenían a un jefe, Baresi, y a Maldini. En fútbol he visto de todo y me encanta. En España ahora el Madrid, el Barcelona y el Atlético. El Atlético en su forma de entender el fútbol me parece que ha rayado la perfección. Son estilos distintos y me fijo en unos y en otros.