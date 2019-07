El equipo disputará esta tarde su cuarto amistoso en Foz ante el Lugo En el encuentro, que se disputará a las 19.30 horas, no participarán los jugadores con molestias: Lucas, Edu Cortina y Joselu R. J. G. OVIEDO. Miércoles, 31 julio 2019, 03:10

El conjunto azul tendrá esta tarde el cuarto amistoso de la pretemporada con la disputa ante el Lugo de la XXXI edición del Trofeo Villa de Foz. El encuentro se disputará a las 19.30 horas en el estadio Martínez Otero, de la localidad lucense.

El técnico facilitó ayer la convocatoria de los jugadores que se desplazarán a tierras gallegas y entre los que no están los lesionados Lucas, Edu Cortina y Joselu. Los tres jugadores siguen con sus respectivos procesos de recuperación y Edu Cortina y Lucas trabajaron al margen con el readaptador, mientras que Joselu realizó una parte del trabajo con el grupo y luego se retiró antes que el resto de compañeros.

En total, Sergio Egea desplazará a Foz a 21 jugadores, entre ellos los de filial Jorge Mier, Riki y Samuel Obeng. Los futbolistas que formarán la expedición oviedista son: Alfonso, Champagne, Diegui Johannesson, Ugarte, Javi Fernández, Carlos Hernández, Omar Ramos, Sangalli, Saúl Berjón, Jimmy, Viti, Ibra, Christian Fernández, Borja Sánchez, Tejera, Lolo, Mossa y Steven. Es novedad Jimmy, que no estuvo en el partido del pasado sábado ante la Ponferradina.

En principio, el de esta tarde será el primer encuentro en el que juegue el portero Champagne, que hasta ahora no ha tenido minutos por estar recuperándose de la intervención de rodilla a la que se sometió. La plantilla tuvo ayer dos sesiones de entrenamientos y volverá al trabajo mañana en una única sesión por la tarde.