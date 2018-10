Real Oviedo | Anquela: «El equipo tenía miedo a fallar» Álex Piña Anquela, que elogió la reacción de los suyos y la aportación de Ibrahima cuando salió, considera que la victoria fue merecida RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Sábado, 20 octubre 2018, 20:49

Anquela aprovechó la rueda de prensa de ayer para volver a destacar lo complicado que es ganar un partido en Segunda y también elogió la reacción de sus jugadores en un momento que considera que era complicado por la situación. Además el técnico explicó que en el descanso les dijo a sus jugadores que con miedo no se podía jugar.

El jienense no ocultó que al equipo le siguen faltando cosas y que está en un «momento delicado porque cuando no se gana siempre es un momento delicado» y cree que eso se tradujo en que «el equipo tenía miedo y con miedo a fallar no se puede jugar al fútbol, con miedo a fallar no la quieres, te escondes».

Sin embargo, destacó que en la salida tras el descanso ya dieron un paso al frente y luego «con la entrada de Ibra hemos sido más profundos», comentó para resaltar que «lo único que nos ha faltado es lo de siempre, la última jugada, algún control y algunos pases que estábamos en situación de conseguir algo positivo».

Para el entrenador la victoria fue justa, ya que entiende que en la segunda parte «hemos jugado muy bien, hemos arrinconado a Osasuna», mientras que respecto a la primera comentó que «es muy complicado, a los dos minutos íbamos perdiendo, y según esta el tema y el ambiente, lo que han hecho los chavales tiene mucho mérito, han confiado e ido con fe hasta la última jugada».

A la hora de explicar el cambio tras el descanso, indicó que «he dicho cuatro cosas, la primera que con miedo no se puede jugar al fútbol y que si no vamos para adelante de verdad y no nos sobreponemos a todo lo malo de la primera parte lo íbamos a pasar mal», también les mostró su confianza en que «eran capaces de remontar el partido y hemos tenido la suerte necesaria, porque se requiere tenerla, y la entrega y el acierto que también hemos tenido», señaló.

Sobre la entrada de Ibrahima dijo que «teníamos que arriesgar y hemos acertado, a veces se acierta y a veces no» y destacó que el senegalés «ya lleva trabajando bien durante tiempo y hoy ha sido el colofón, creo que hemos arriesgado y hemos tenido la fortuna de que las cosas saliesen».

Lo que echa en falta el técnico es más continuidad «lo que nos gusta a los entrenadores es el equilibrio y que su equipo sepa lo que hacer en cada momento y nos cuesta, hay que seguir trabajando y ser capaces de creer que trabajando y yendo todos de la mano somos un buen equipo».

Por otra parte, recordó que «cada semana una batalla» y que la obligación de los que están dentro es «saber lo que queremos, no irnos arriba por una victoria ni abajo por una derrota, esto es muy largo y el equipo que sepa sufrir y esperar su momento le va a llegar». Anquela insistió en lo difícil que es ganar en Segunda división, «lo digo siempre y pensáis que lo digo por llorar, da igual el equipo que sea, hay una igualdad tremenda, y lo único que no se puede perder es el respeto a la competición y al rival» y concluyó que «el día que no estés al 100% ni empatas, y al 120% necesitas una pizca de suerte para ganar».

En lo que no quiso entrar el entrenador es en lo sucedido al final con la tangana entre jugadores «son cosas que pasan del juego, estamos todos calientes y nada más, una vez lo haremos nosotros y otras ellos, no sé ni lo que ha pasado».