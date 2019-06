«El equipo nunca dejó de darlo todo e intentarlo»

Alfonso Herrero volverá a defender la portería del Real Oviedo mañana en el encuentro que despedirá la temporada de los azules en el Carlos Tartiere. El portero aseguró ayer que, pese a haber perdido la titularidad en la jornada once del campeonato, en ningún momento bajó los brazos. Además, sobre la situación del equipo y las pocas opciones que le quedan de meterse en el 'play off', dijo que el equipo en ningún momento «dejó de darlo todo e intentarlo».

El meta toledano aprovechó su rueda de prensa para dar su pésame a la familia de José Antonio Reyes, al que calificó de «un grandísimo futbolista y una pérdida increíble». En este sentido entiende el aplazamiento de los partidos, ya que considera que «el Extremadura vivió una situación difícil y todos los equipos de la liga les apoyamos», dijo.

La lesión de Champagne le abre las puertas para disputar los dos últimos encuentros de la temporada, algo para lo que asegura lleva preparándose mucho tiempo. El portero comentó que el miércoles ya sabía que iba a jugar y que lo afronta «con mucha ilusión», ya que se trata de «volver a jugar en mi casa, donde he jugado muchos partidos y con ganas de demostrar que sigo aquí y que tengo ganas de volver a la titularidad».

Alfonso dejó claro que, pese a la suplencia «nunca he bajado los brazos y me he mantenido de manera profesional entrenado bien» y que afronta los dos partidos como «un poco una recompensa que me da el míster». Igualmente, entiende que por su posición es difícil la alternancia y añadió que «me ha tocado asumir este 'roll' este año, espero que no sea así durante más tiempo».

El portero reconoció que la situación del equipo es difícil «es complicado, pero hay opciones de entrar y creo que mientras que haya opciones, por pocas que haya, debo intentar luchar hasta el final, partiendo de ganar los próximos tres puntos». Apela, como hicieron sus compañeros, a que en el fútbol «se han visto muchas cosas, pero sobretodo lo que tenemos que el equipo de su mejor versión que es lo que le debemos a nuestra gente».

La situación no es nueva para el equipo «es mi tercera temporada aquí, los tres años más o menos han sido iguales» explicó el meta azul.

No obstante, recordó que «es una liga difícil, con equipos muy buenos, equipos con presupuestos altos». A su juicio el equipo intentó, como todos los años, «hacerlo lo mejor posible» y dejó claro que «nunca el equipo dejó de dar un poco en el campo. Las cosas a veces salen bien y otras mal, pero el equipo nunca dejó de darlo todo e intentarlo».

Aunque asume que se vuelven a quedar a la orilla, también afirmó que lo importante es «seguir creciendo». Sobre lo que les faltó dijo que «en ciertos momentos suerte, en otros momentos decisiones puntuales, no meter un gol o no cometer un fallo». En definitiva entiende que son «pequeños detalles que en esta Liga son muy importantes» y concluyó que «quedar fuera con 66 puntos es algo de valorar».