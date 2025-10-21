Eric Bailly, central del Real Oviedo: «Tenemos que apoyar al nuevo entrenador y cambiar esta situación» El jugador analiza el momento que vive el equipo con la llegada de Luis Carrión y llama a la unidad para revertir la dinámica

Eric Bailly ha hecho balance del complicado arranque liguero del Real Oviedo en su regreso a Primera División. El defensor marfileño valoró el reciente cambio en el banquillo con la llegada de Luis Carrión, que sustituye a Veljko Paunovic.

«Sabemos lo que ha hecho Paunovic por el club, pero ahora hay un cambio y hay que seguir adelante. Tenemos que apoyar al nuevo entrenador y cambiar esta situación que tenemos», declaró Bailly con autocrítica y responsabilidad.

Sobre el nuevo técnico, el central se mostró optimista: «Carrión es un entrenador que ya ha estado en el club y de momento estamos contentos, aunque todos esperamos esa victoria que nos haga tener buenas sensaciones. El míster está incidiendo en el tema de la confianza, porque es normal tener dudas. Sobre todo, confianza con el balón. Esperemos coger lo que nos propone y que sea más pronto que tarde».

El Oviedo sigue sin encontrar la regularidad en su regreso a la élite, y Bailly reconoce que la adaptación está siendo dura: «Decir lo que nos falta es difícil. Está claro que Primera es muy complicada y cada partido es un duro examen. Somos un recién ascendido y solo queda seguir trabajando, acumular partidos e ir aprendiendo».

Pese a los malos resultados, el zaguero confía en la plantilla: «Tenemos buenos jugadores, con experiencia en Primera como Santi Cazorla y Rondón, y otros que han conseguido ascender el año pasado. Hay que tener paciencia, aunque es verdad que nos están metiendo muchos goles y eso es culpa del equipo. Estamos trabajando para mejorar eso. También para ser mejores en ataque y ahí no solo hablo de los delanteros, hablo de todo el equipo».

En lo personal, Bailly se muestra satisfecho con su rendimiento: «Me veo muy bien. Hacía mucho tiempo que no jugaba tantos partidos seguidos y estoy aquí para ayudar. Jugando o no, siempre tengo que ayudar al equipo. El tema de la alineación es cosa del míster y aunque uno siempre quiere jugar, si no se da hay que ayudar igual. Cualquiera que esté en el campo tiene que darlo todo».

Con la mente puesta ya en el próximo encuentro ante el Girona, Bailly destaca la importancia de este partido para cambiar la dinámica: «Solo pensamos en el Girona, tenemos semana larga para prepararlo y ese es el gran objetivo».

Por último, quiso mandar un mensaje a la afición oviedista: «No creo que la afición esté decepcionada por las derrotas, aunque siempre duele. El Oviedo tiene una afición increíble y si no ganas te puedes poner nervioso, pero lo único que puedo decir es que les necesitamos. Eso sí, los que tenemos que sacar esto adelante somos los jugadores».

