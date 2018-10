«No me esperaba estar tan pronto con el primer equipo, pero esas oportunidades aparecen y hay que aprovecharlas» Javi Hernández afirma que siempre sale al campo «con la confianza de hacer lo que sé» y desea mantener su «promedio» de victorias IVÁN ÁLVAREZ Martes, 23 octubre 2018, 18:43

Javi Hernández ha iniciado con un pleno de triunfos su andadura en Segunda División con el Real Oviedo. Dos partidos como titular y seis puntos para el conjunto carbayón. «Buen promedio que ojalá siga así. Ojalá pueda jugar mucho y ganemos todos los partidos», ha expresado con una sonrisa el joven zaguero jerezano, con ficha del filial, pero diariamente a las órdenes de Juan Antonio Anquela.

«El míster está contento conmigo. Me trata como a un jugador más de la primera plantilla y me da su confianza», ha expresado esta tarde en El Requexón el central cedido por el Real Madrid, con los ecos de la satisfacción por la remontada completada el pasado sábado ante Osasuna. «Si desde el minuto dos estás perdiendo las cosas se ponen difíciles, pero el equipo no dejó de creer en el trabajo, en la lucha y poder sacar el partido adelante. En la segunda parte cogimos más ritmo de balón, fuimos hacia adelante, Ibra cuando salió hizo las cosas bastante bien y fue un partido muy completo por parte de todos», ha expuesto el andaluz, que ha reconocido su sorpresa por su temprana irrupción en la primera plantilla azul.

«No me lo esperaba. Venía aquí para jugar en el filial, pero esas oportunidades aparecen y hay que aprovecharlas», ha señalado el joven jugador, que ha indicado que cada vez que salta al campo lo hace «con la confianza de hacer lo que sé». Javi Hernández, que se mantiene al margen de su futuro y lo pactado por el Real Oviedo y el Real Madrid antes de su desembarco en El Requexón durante el pasado mercado estival, se siente cómodo en los dos dibujos tácticos empleados por Anquela, como demostró en el choque ante Osasuna. «He jugado con ambos muchos partidos, es entender el juego y adaptarte a lo mejor posible», ha explicado.

Con el respaldo del Carlos Tartiere desde su debut, ha calificado como «una sensación increíble» lo vivido la última jornada. «Con el gol en el último minuto la afición se volvió loca y fue impresionante», ha afirmado el defensor, que recela del próximo rival oviedista, un Nástic que ha apostado por el relevo en el banquillo. «El cambio de entrenador siempre genera dudas, pero todos los partidos en Segunda son complicados y este más aún», ha argumentado el zaguero zurdo, con la esperanza de que el conjunto carbayón va a encontrar la regularidad anhelada por Anquela: «Hay grandes jugadores y se están haciendo las cosas bastante bien. Es verdad que en los últimos partidos nos han metido goles en los primeros minutos y puede que sea un poco de falta de concentración, pero nos dedicamos a trabajar el partido desde el inicio para que se nos den las cosas la mejor posible», ha concluido.

