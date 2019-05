«Ahora hay que esperar a que los rivales pinchen» Lunes, 27 mayo 2019, 05:53

El extremo Omar Ramos, que ayer volvía a su tierra, reconoció que ahora lo único que les queda es «seguir trabajando y a ver si los resultados de los otros equipos acompañan y tenemos alguna opción hasta el final». El jugador azul no ocultó que el equipo no entró bien en el partido, algo que a su juicio ya les sucedió en otras ocasiones. «Nos pasó varias veces que hasta que no nos marcaron no reaccionamos», señaló. Cree que tuvieron alguna opción para empatar y ahora solo les queda «ver si los demás pinchan».