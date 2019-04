«No tengo espinas», indica sobre su primera etapa Viernes, 26 abril 2019, 03:30

Sergio Egea aseguró ayer que siempre llevó «a Oviedo en el corazón» a pesar de su precipitada salida del club en 2016. «Podía haber llegado a Primera División con esa plantilla. Hubo unos problemitas y cuando me fui en mi casa todos me decían 'por qué hiciste eso', pero uno tiene un ADN que no va a cambiar», señaló el argentino, que indicó que debía «pensar más en la institución» y «dar un paso al costado».

«El club me había dado mucho y no podía ser un estorbo en ese momento», profundizó el técnico, que con el paso del tiempo llegó a pensar que pudo haberse «apresurado» en su decisión. Pese a ello, aseguró que no tiene «espinas». «Vivo el momento. Consigo cosas y no estoy en primera línea, nosotros estamos detrás para ayudar a los jugadores», apostilló.