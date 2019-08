Real Oviedo Real Oviedo | Un estreno con muchas ausencias El técnico Sergio Egea, que se ha encontrado contratiempos inesperados a última hora, con la plantilla al fondo, en El Requexón antes de partir hacia La Coruña. / SEMEYAPRESS El técnico del Real Oviedo ha tenido que incluir en la convocatoria a tres jugadores del filial | Carlos Hernández será titular esta tarde al no haber podido inscribir el club a Javi Fernández por un problema administrativo RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 18 agosto 2019, 04:44

El Real Oviedo inicia esta tarde la temporada en Riazor en busca de su primer triunfo y lo hace con un equipo de circunstancias por las ausencias de jugadores llamados a ser importantes a lo largo de la campaña. La plantilla azul no está cerrada y todavía se esperan entradas y salidas antes de que se cierre el mercado.

El técnico azul, Sergio Egea, se ha visto obligado a realizar una convocatoria de 19 jugadores en los que hay tres jugadores del filial: Riki, Josín y Obeng. A ellos se unió Nieto, que apenas ha realizado pretemporada.

Además, a última hora se cayó de la lista el defensa Javi Fernández, al que el club no ha podido inscribir por problemas administrativos. Estaba previsto que el central estuviera en el once inicial y su plaza la ocupará Carlos Hernández.

Los carbayones, que se enfrentarán al que fuera su entrenador en las dos últimas temporadas, Juan Antonio Anquela, no pueden contar para el estreno con los lesionados Joselu, Viti y Lucas, a los que se unen también Bárcenas y Arribas. Ambos no han sido inscritos en la competición, aunque tampoco estaban en los planes del técnico, ya que se incorporaron tarde a la pretemporada y no están en condiciones de jugar. También es baja por sanción Jimmy.

Las ausencias condicionan tanto la alineación como la forma de jugar del equipo, ya que el técnico se había mostrado partidario del 4-4-2, pero finalmente apostará por un dibujo reforzado en el centro del campo, con Ortuño como única referencia ofensiva.

En principio, en la portería azul estará Alfonso, ya que el toledano ha jugado prácticamente toda la pretemporada debido a que Champagne fue intervenido en una rodilla y solo participó en los dos últimos partidos. La defensa estará formada por jugadores que ya estaban en la plantilla la pasada temporada, ante la ausencia por distintos motivos de las incorporaciones para esa línea. Diegui Johannesson, al que el club busca una salida antes del cierre del mercado estará en el lateral derecho, ya que Lucas está lesionado y Nieto solo tiene una semana de entrenamientos. En el costado izquierdo estará Mossa.

El centro de la defensa será para Carlos Hernández, pese a que esta semana se perdió un par de entrenamientos por enfermedad. La imposibilidad de inscribir a Javi Fernández, que era con el que el técnico ensayó en el último partido y a lo largo de la semana, le abren las puertas de la titularidad al jienense. El otro central será Christian Fernández, que ocupó esa posición a lo largo de la pretemporada, aunque para Egea es una alternativa para el lateral izquierdo.

En el centro del campo también el entrenador ha tenido que buscar soluciones, ya que no puede contar con Jimmy, sancionado por acumulación de amonestaciones de la pasada campaña. Aunque hasta el viernes no se confirmó su ausencia, Egea ya había ensayado con tres centrocampistas, entre los que están dos jugadores que la pasada temporada estaban en el filial, Edu Cortina y Lolo. El primero formará pareja en el mediocentro con Tejera, mientras que Lolo ocupará una posición más adelantada, cercana a la mediapunta. Su labor será la presión a la salida de balón del equipo contrario y también tratar de llegar al área en la fase ofensiva del juego.

Más Real Oviedo La Liga no permitió la inscripción de todos los jugadores de la plantilla

En las bandas del centro del campo estarán Sangalli, por la derecha, y Saúl Berjón, por la izquierda. Ortuño será el único delantero del equipo. El técnico adelantó que el de Yecla iba a ser titular, ya que considera que pese a llegar tarde a la pretemporada venía de entrenar con el Albacete y está en condiciones de ser de la partida.

El técnico deberá descartar antes del encuentro a uno de los jugadores que viajaron ayer a A Coruña, probablemente uno de los del filial: Obeng, Josín o Riki.