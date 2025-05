Fede Viñas llega a tiempo

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 10 de mayo 2025, 00:00 Comenta Compartir

Las buenas noticias siguen llegando desde la enfermería del Real Oviedo y la última fue la recuperación de Fede Viñas. Tras el entrenamiento de ayer, Paunovic se mostró optimista sobre su concurso el domingo. También volverán a la lista para Santander Seoane y Paulino, una vez recuperados de sus respectivas lesiones.

El delantero uruguayo se tuvo que retirar en el descanso del encuentro del pasado sábado ante el Huesca debido a unas molestias musculares, por lo que inició la semana trabajando al margen del grupo. En el entrenamiento de ayer ya fue uno más y se espera que esta mañana complete la sesión.

No obstante, Paunovic prefiere no correr riesgos y es posible que opte porque vuelva al once Alemao. El brasileño no fue titular en los tres últimos encuentros y también arrastró problemas físicos que le han hecho trabajar con precaución.

En los casos de Seoane y Paulino no parece que tengan muchas opciones de entrar en la alineación, pero sí de tener minutos. El centrocampista venía siendo titular hasta la última lesión, mientras que el cántabro lleva fuera del equipo cuatro jornadas.

El que sí podría tener opciones de entrar en el once es el extremo Chaira, que volvió a las convocatorias el pasado fin de semana y ya disfrutó de minutos ante el cuadro oscense. Su inclusión supondría la salida del once de Portillo o Cazorla.

Una de las dudas del once para mañana es el lateral izquierdo, ya que en los dos últimos encuentros fue titular Rahim, pero en Huesca fue sustituido al descanso por Pomares. El valenciano podría contar con opciones de regresar al once.

La plantilla ovetense tendrá esta mañana la última sesión de entrenamiento de la semana, que tendrá lugar en el estadio Carlos Tartiere. Posteriormente, Paunovic ofrecerá la convocatoria de jugadores que viajarán por la tarde a tierras cántabras.

