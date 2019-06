El 'fisio' Diego Suárez anuncia su salida del club ovetense Domingo, 23 junio 2019, 04:12

Diego Suárez, hasta ahora uno de los fisioterapeutas del Real Oviedo, anunció ayer que no seguirá en el club la próxima temporada. En una nota que hizo pública en su cuenta personal de twitter, aseguró que toca cerrar una etapa de tres años en el cuerpo médico del conjunto azul, en la que afirmó «he aprendido, he sufrido y sobre todo he disfrutado desarrollando mi profesión, en mi equipo». Diego Suárez agradeció la oportunidad que ha tenido e hizo extensible el agradecimiento a todos los estamentos del club por el trato durante todo el tiempo que permaneció en el equipo. Además, aseguró que seguirá asistiendo al Tartiere como un aficionado más y que a partir de ahora se centra en su profesión y en especial a disfrutar de la familia, algo que no pudo hacer tanto como quisiera en estos años.