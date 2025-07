Forés llega a Oviedo: «Es una gran oportunidad para mí»

Chisco García Oviedo Martes, 29 de julio 2025, 19:50 Comenta Compartir

«Estoy muy ilusionado. Es un sueño desde pequeño y que el Real Oviedo me brinde esto es una gran oportunidad para mí». Álex Forés se mostró encantado con su llegada al club azul y la posibilidad de jugar en Primera División. En su llegada tuvo mucho peso el empeño de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca: «Se puso en contacto conmigo, estuvimos hablando y fue cuestión de días. Se cerró bastante rápido».

Forés llega después de superar una fractura de tibia que le lastró en la temporada pasada: «El pasado no fue un año fácil por las lesiones, aunque he aprendido mucho. Las cosas malas del fútbol también te hacen madurar y creo que soy mejor jugador».

Siendo el último en llegar, Forés está acelerando su adaptación al equipo: «Estamos conociéndonos. El míster solo me ha dicho que lo dé todo, no hemos tenido ninguna charla extensa. Veremos qué nos depara el paso de los días». Sobre su posición en el campo, se pone a disposición del equipo: «Jugar en banda no es muy natural para mí, pero vengo para ganarme el sitio y aportar donde sea».

A su favor está el hecho de que la adaptación está siendo buena: «La ciudad me gusta mucho y los compañeros me han recibido con los brazos abiertos. Ha sido una cálida bienvenida y estoy muy a gusto».