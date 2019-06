Forlín abandona el Real Oviedo tras dos temporadas Juan Forlín. / E. ALONSO El jugador, que finaliza contrato el 30 de junio, se despidió ayer con una emotiva carta de agradecimiento en redes sociales RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 15 junio 2019, 04:07

El goteo de despedidas en el conjunto azul sigue llegando con el final de temporada y ayer fue el turno del defensa argentino Juan Forlín, que lo hizo a través de una emotiva carta en su cuenta de instagram. El futbolista, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio, confirmó por ese medio que abandona el conjunto oviedista después de dos temporadas, la primera con un buen rendimiento, mientras que en la que acaba de concluir no participó demasiado en el equipo debido a las lesiones, en especial a partir del parón de navidad.

El defensa aseguró en la nota que hizo pública ayer que no le agradan los momentos de decir adiós pero no se podía «ir sin antes despedirme de toda la gente que en estos dos años me hizo sentir como si estuviera en casa». El argentino, cuyo futuro puede estar en su país la próxima campaña, reconoció que «este segundo año fue difícil por diferentes motivos».

En cualquier caso, lo que dejó claro fue su agradecimiento a todos los estamentos de la entidad, nombrando a «compañeros, doctor, fisioterapeutas, utileros, jefa de prensa, delegado, profes, cuerpos técnicos, toda la gente que trabaja en el club y los dueños y directores deportivos». Todos ellos, según destacó, «hicieron posible haber podido estar estos dos años acá». Finalmente, el defensa concluyó deseando lo mejor para el futuro de la entidad, ya que considera que «tanto la institución como su afición se lo merecen».

Procedencia mexicana

Forlín llegó la pasada temporada al conjunto ovetense procedente del Querétaro mexicano. Se incorporó al club con la pretemporada iniciada y tardó siete jornadas en ser titular. Sin embargo, una vez entró en el equipo se convirtió en uno de los fijos para Anquela que le utilizó principalmente como libre en la defensa de cinco, pero también lo hizo como central y como centrocampista, posición para la que el técnico insistió en varias ocasiones que había llegado. En total, la pasada temporada disputó 33 partidos, 32 de ellos como titular, y marcó dos goles.

En esta temporada solo jugó 13 encuentros, 12 como titular, ya que en noviembre sufrió una fisura en la tibia que le apartó del equipo. Posteriormente, otra serie de lesiones le tuvieron apartado del equipo.