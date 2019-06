Real Oviedo Forlín se despide del Real Oviedo tras dos temporadas de azul Forlín, en un entrenamiento del Real Oviedo. / ELOY ALONSO El argentino reconoce en su adiós que no fue un año fácil y le desea lo mejor tanto al club como a la afición MARÍA SUÁREZ Viernes, 14 junio 2019, 11:05

El defensa del Real Oviedo, Juan Forlín, era uno de esos futbolistas que finalizaba contrato esta campaña y su adiós no se ha hecho esperar al 30 de junio, momento en que llegan a término las vinculaciones entre club y jugadores. El argentino aprovechó una de sus redes sociales para confirmar su salida y despedirse de un club y una afición a los que desea «lo mejor, de corazón».

«No me gustan las despedidas pero no me podía ir sin hacerlo de toda la gente que en estos dos años me hizo sentir como si estuviera en casa», aclara el futbolista, que llegó a la entidad azul para reforzar la plantilla de la campaña 2017-2019.

El central, al que también se le tuvo estima en el club como mediocentro, reconoce en su despedida que esta segunda temporada «fue un año difícil por diferentes motivos». Además de no disponer de muchos minutos esta campaña -un millar repartidos en 13 partidos-, al argentino se le acumularon las lesiones, incluida una fisura en el peroné a final de año.

Por ello, se muestra agradecido por el apoyo recibido tanto por compañeros como por el resto de estamentos del club, incluidos médicos, entrenadores, departamento de comunicación, trabajadores del club y dirección deportiva. «Sin ellos no habría podido estar estos dos años aquí», apostilló el propio jugador, que finaliza su publicación deseando lo mejor a una afición y a un club que «se lo merecen».