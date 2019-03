Real Oviedo: Forlín regresa tres meses después Alanís, Forlín, Tejera y Joselu, en un entrenamiento en El Requexón. / ELOY ALONSO El defensa argentino gana enteros para convertirse en la principal novedad de la convocatoria que hoy dará a conocer Anquela R. J. GARCÍA Sábado, 2 marzo 2019, 03:03

La convocatoria que esta mañana facilitará Juan Antonio Anquela se espera que tenga como principal novedad la presencia del argentino Forlín. El defensa reaparecerá en una citación tres meses y medio después de que lo hiciera por última vez.

El defensa argentino jugó su último partido esta temporada el pasado 17 de noviembre ante el Sporting, cuando fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro. El sábado siguiente, en el entrenamiento previo a jugar contra el Reus, en un choque fortuito con Tejera, sufrió una fisura en el peroné que le ha mantenido desde entonces apartado del equipo.

El jugador se entrena con normalidad desde hace un par de semanas, pero el técnico azul ha preferido esperar a su puesta a punto antes de que volviera a una convocatoria. Todo apunta a que se producirá hoy.

El argentino fue una de las piezas clave para Anquela la pasada temporada, en la que, en su primera campaña como oviedista, fue el quinto jugador de la plantilla que más minutos disputó. En concreto, participó en 33 encuentros, 32 de ellos como titular. Acumuló 2.786 minutos y marcó dos goles.

El pasado curso Forlín se incorporó tarde al equipo y por ello no comenzó a jugar hasta la séptima jornada, cuando fue titular por primera vez. Desde entonces se convirtió en uno de los fijos para Anquela.

Inicialmente, empezó jugando como central, pero, cuando el equipo pasó a jugar con defensa de tres centrales, fue el elegido por el técnico para ocupar la posición de libre. En ese puesto fue en el que más jugó, pero también lo hizo como centrocampista en algunos encuentros.

Esta temporada tampoco empezó como titular, ya que no fue hasta la quinta jornada, precisamente frente al Lugo, rival mañana de los azules, cuando estuvo en el once inicial. Luego se mantuvo en el once hasta su lesión. En total participó en once encuentros, nueve de ellos como titular y suma 966 minutos.

Polivalencia clave

En una plantilla corta, como es esta temporada la de los ovetenses, la importancia de recuperar un jugador como Forlín se antoja clave para lo que queda de competición. En principio no parece que vaya a entrar en el once, pero seguro que comienza a tener minutos.

El argentino es una de las alternativas de Anquela para el centro del campo, ya que la plantilla se ha quedado en el mercado de invierno con tres efectivos para esa posición (Folch, Tejera y Javi Muñoz), tras la salida de Boateng. En el partido de mañana no estará Folch, por sanción y los otros dos están a una tarjeta de la suspensión.

Además, también el central Carlos Hernández está a una amarilla de tener que descansar y el argentino, por ser diestro, se antoja como principal candidato a sustituirlo cuando vea la quinta amonestación. La vuelta de Forlín hace que la enfermería azul se vacíe de inquilinos de larga duración y Anquela gane alternativas.