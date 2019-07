Muchos frentes abiertos en los despachos oviedistas El secretario técnico oviedista, Michu, tratará de resolver varias incorporaciones esta semana. / ELOY ALONSO Las posibles llegadas de Ortuño, Nieto y Arribas deberían resolverse en los próximos días, al igual que la nueva cesión de Bárcenas R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 29 julio 2019, 01:28

En las últimas semanas, cada vez que se refirió a los fichajes, Sergio Egea pronunció la palabra paciencia e insistió en que prefiere esperar y que sean pocas las incorporaciones, pero de calidad. El club tiene varios frentes abiertos en cuanto a posibles incorporaciones y esta semana se espera que se pueda cerrar alguno de ellas.

Los nombres de jugadores como Ortuño, Nieto o Arribas están sobre la mesa y en cualquier momento se espera un desenlace. No obstante, el club no se sale de su hoja de ruta, que incluye aprovechar al máximo el tope salarial y no está dispuesto a entrar en pujas que puedan lastrar otras incorporaciones.

En el caso del delantero Ortuño, el club confía en que a la larga se produzca un acuerdo del jugador con el Albacete que deje vía libre para hacer efectiva su llegada. El club manchego tiene claro que el delantero no entra en los planes de Luis Miguel Ramis, que no lo ha incluido en ninguna de las tres convocatorias para los partidos amistosos que el equipo disputó hasta ahora.

El delantero, por su parte, está dispuesto a jugar en el conjunto azul y por el momento ha rechazado otras opciones de Segunda que le han surgido y entiende que lo mejor para su carrera es Oviedo.

En el club carbayón se han dejado claras las posibilidades económicas que tiene para destinar a esa operación y está a la espera de que se produzca un acuerdo definitivo. El problema es que en este tiempo pueda surgir alguna opción nueva para el futbolista en la que el Albacete salga mejor parado. En definitiva, la situación está a la espera de algún movimiento que la desbloquee y el delantero se sume al proyecto azul.

Otro de los casos que están sobre la mesa es el del lateral Juanjo Nieto, que la pasada temporada jugó en el Hércules. El jugador ve con buenos ojos la propuesta del Real Oviedo, pero para llevarse a cabo debería producirse la salida de uno de los dos laterales derechos de la plantilla, Diegui Johannesson o Lucas. En principio, la opción de que salga el hispanoislandés permitiría liberar más masa salarial que si lo hace el ovetense.

El conjunto azul entiende que Nieto puede ser un jugador interesante por su edad y está a la espera de poder cerrar el acuerdo en los próximos días.

En el caso de el defensa central Arribas, el jugador fue ofrecido al conjunto azul y encaja en lo que se busca para cerrar la defensa. El principal problema son las elevadas pretensiones económicas del jugador y que cuenta con ofertas importantes, como la del Huesca, uno de los equipos con más presupuesto de la categoría por la ayuda al descenso que recibirá esta temporada.

El conjunto carbayón trata de convencer al jugador con la presencia de Sergio Egea en el banquillo, al que conoce de Pumas, y de Michu, que fue su compañero en el Rayo Vallecano. También fue compañero suyo en el conjunto madrileño el actual técnico del Huesca, Míchel.

El club azul también está pendiente de resolver una nueva cesión del panameño Bárcenas, con el que quiere contar. Además, tras su regreso de la gira con el Real Madrid, el defensa Javi Hernández tiene que decidir su futuro. El conjunto oviedista siempre le ha pretendido.