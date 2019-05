Lo que funciona no se toca Borja Sánchez, Bárcenas, Carlos Hernández, Diegui Johannesson, Viti, Josín, Javi Muñoz y Alanís, al inicio de la sesión. / ELOY ALONSO Egea mantendrá el once y el sistema de la pasada jornada en Almería | El equipo se entrenó ayer a puerta cerrada en El Requexón y hoy volverá a hacerlo antes de que el técnico facilite la convocatoria RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 4 mayo 2019, 04:41

Sergio Egea es un entrenador de ideas claras y sencillas y comparte con su predecesor, Juan Antonio Anquela, la máxima de que lo que funciona no se toca. Salvo sorpresa de última hora, el equipo que mañana se enfrentará al Granada será el mismo del estreno en Almería.

El resultado y la imagen del equipo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos son las claves para que el entrenador apueste por dar continuidad a la idea. Además, durante la preparación del choque, en todos los entrenamientos a puerta abierta, el técnico solo ensayó con el 4-4-2 de su estreno.

La semana ha transcurrido con normalidad y la única ausencia que ha surgido es la del lateral izquierdo Mossa, que será baja por acumulación de amonestaciones, pero en el estadio de los Juegos Mediterráneos no estuvo en el once inicial. Salió en los minutos finales para sustituir a Saúl Berjón.

Tampoco parece que el técnico pueda recuperar a ninguno de los dos lesionados de la plantilla, ya que tanto Omar Ramos como Forlín estuvieron toda la semana al margen de los compañeros a pesar de que su evolución fue buena. La ausencia de Mossa en la convocatoria parece que le dará la oportunidad de estar en la citación al centrocampista Javi Muñoz, el único componente de la primera plantilla que fue descartado la pasada semana por decisión técnica.

El propio Egea dejó entrever en su rueda de prensa de ayer que no habrá cambios en el equipo para recibir al Granada. «Muchas veces lo que funciona no se toca. Los chicos dieron una imagen interesante que a todos nos dejó contentos», indicó. Aunque no lo confirmó, porque «queda un día de entrenamiento y veremos a ver que pasa».

No obstante, aunque el sistema parece que seguirá siendo el 4-4-2, lo que sí podría tener el equipo es algunos retoques para adaptarse a las características del Granada, distintas a las del Almería. En los entrenamientos de la semana se vio al equipo practicando con una salida de balón más directa sobre los delanteros para esperar la incorporación de los centrocampistas.

En cualquier caso, la premisa del técnico es intentar que el juego se desarrolle lo más lejos posible de la portería propia, para evitar las situaciones de peligro y también tratar de presionar rápido tras pérdida para evitar las contras.

En lo que ha insistido con frecuencia el entrenador desde su llegada es en que quiere un equipo «agresivo y de ataque», con una idea clara de ir a por los partidos desde el inicio y no esperar acontecimientos.

El técnico dirigió ayer una sesión a puerta cerrada en El Requexón y volverá a hacerlo esta mañana, en el mismo escenario y condiciones, ya que uno de los cambios que ha hecho el argentino en la programación de trabajo semanal del equipo es cerrar los dos últimos entrenamientos a prensa y público para preparar aspectos tácticos y la estrategia.

Tras el entrenamiento de esta mañana, Sergio Egea facilitará su segunda convocatoria para recibir mañana al Granada, a las 20.30 horas, en el Carlos Tartiere.