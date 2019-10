Real Oviedo Real Oviedo | Fútbol en medio de una semana agitada El técnico Javi Roza da indicaciones durante el entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, en Albacete. / REAL OVIEDO El Real Oviedo visita al Albacete en una semana marcada por la salida de Joaquín del Olmo | Javi Rozada no podrá contar en el encuentro esta tarde con los goleadores Ortuño y Bárcenas y hará más cambios en la alineación RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 13 octubre 2019, 04:02

En una semana que se presentaba tranquila, con la mezcla de la decepción por el empate del Numancia en los minutos finales y la mejoría a nivel de sensaciones después de tres jornadas consecutivas sin perder, todo cambió el martes con la salida de Joaquín del Olmo cinco años después de su llegada al club. Desde entonces apenas se habla de otra cosa y, en medio de esa vorágine, el equipo preparó más tranquilo la visita de esta tarde al Albacete. Mientras los focos apuntaban a los despachos, la presión sobre los jugadores disminuía.

El que seguro que no tuvo respiro es Javi Rozada, que tiene que buscar un sustituto para el jugador más importante del equipo en lo que va de temporada: el delantero Ortuño. El de Yecla no puede jugar por la 'cláusula del miedo' incluida en su contrato de cesión, la misma que impidió al exazul Susaeta jugar contra sus excompañeros las dos últimas temporadas, por lo que esta tarde será la primera ocasión en la que tiene enfrente a los oviedistas.

Los siete goles de Ortuño parecían tener el relevo en Bárcenas, que marcó los dos últimos tantos del equipo, pero el panameño tampoco está hoy, ya que está con la Selección de su país. Las bajas de Ortuño y Bárcenas se suman a la del lesionado Arribas. Además, se quedaron fuera de la convocatoria Lucas y Diegui Johannesson por decisión técnica y entraron los jugadores del filial Obeng y Viti. El técnico desplazó a 19 jugadores, por lo que deberá realizar un descarte.

El partido de esta tarde es el primero de una fase del campeonato en el que el equipo deberá enfrentarse a conjuntos de la zona alta de la clasificación. Los de Rozada, pese al tropiezo en el añadido del partido ante el Numancia, tomaron algo de aire en las tres últimas jornadas con cinco puntos y además se produjo la primera victoria en Tenerife. Sin embargo, la situación hace que no puedan dejar pasar más oportunidades de sumar para no descolgarse.

En lo deportivo, los precedentes de los cinco partidos que ha dirigido Rozada hacen preveer cambios en el once y no se descartan en cuanto al sistema. Aunque el técnico se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo, seguro que a los cambios obligados se añadirá alguno por decisión técnica.

El técnico quiere que los suyos sean capaces de mantener al final de los encuentros las virtudes que muestran en fases de los partidos. Evitar errores de concentración es otra de las tareas que trabajó durante la semana.

Oportunidad para Joselu

La plaza de Ortuño en la delantera, salvo sorpresa, será para Joselu que hasta ahora ha estado a la sombra del murciano. Las otras alternativas serían Ibra, que apenas suma 12 minutos en lo que va de temporada, y el delantero del filial Obeng, que ya se estrenó como goleador en el partido de Riazor. Otra posibilidad, aunque parece más remota, sería jugar con dos delanteros, ya que todo apunta a que se optará por un mediapunta en una línea de tres.

Otra de las dudas está en la banda derecha, tanto en el lateral, como en el centro del campo. Sangalli lleva dos partidos consecutivos como defensa, pese a que el entrenador insiste en que es extremo. Ahora, con la ausencia de Bárcenas, podría recuperar su posición natural y que Nieto se estrene con Rozada y sea el elegido para el lateral derecho.

Si Sangalli mantiene su plaza en el lateral se abren las alternativas para que Omar Ramos vuelva al equipo, tras su estreno en Tenerife. El que parece que volverá a ser titular es Borja Sánchez en la mediapunta.

En la defensa no se esperan novedades, mientras que sigue, como cada semana, abierto el casting para buscar un acompañante de Tejera en el centro del campo. Rozada ya ha utilizado en esa posición a Jimmy, Lolo y Edu Cortina. Los entrenamientos de la semana fueron a puerta cerrada, salvo el del martes, por lo que no hubo pistas sobre los planes de Rozada.

La plantilla viajó ayer por la mañana por carretera a Albacete, con parada para almorzar. Por la tarde, ya en tierras manchegas, el técnico carbayón dirigió la última sesión de entrenamiento de la semana.