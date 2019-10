«Como futbolista, tener a la afición del Oviedo de tu lado es lo mejor que hay»

El atacante del Real Oviedo, Saúl Berjón, reconoce que está pasando por la campaña «más complicada» de su carrera, fundamentalmente por los resultados, que no acompañaron en el inicio de Liga a un equipo que, si coge una racha buena, «no tiene techo», en opinión del capitán azul. «El trabajo no estaba siendo malo con Egea y no lo está siendo ahora con Rozada. Menos ante el Elche no merecimos perder con claridad ningún patido, y estoy tranquilo viendo los últimos partidos del equipo porque es motivo para tener esperanzas», aclaró.

La confianza del ovetense es tal que se mostró positivo respecto a los últimos resultados del equipo, que ha sumado cinco de los últimos nueve puntos en juego ante equipos que llegaban en buenas dinámicas. «Para lo que nos estaba costando hacer puntos es buen promedio, la lástima fue que se nos escaparan en los últimos minutos puntos de más porque los echaremos de menos. Nos enfrentamos a rivales que venían de buenos resultados y los anulamos, eso habla bien del equipo. Ojalá cojamos una buena racha porque este equipo no tiene techo y vamos a dar que hablar. Seguimos últimos pero yo creo que vamos a cambiar las cosas», advirtió el carbayón.

El futbolista azul señaló que una de sus funciones este año pasa por aislar al grupo de los comentarios sobre el rendimiento del equipo, 'ruido' que naturaliza y neutraliza afirmando que, cuando lleguen los buenos momentos, va a querer «hasta al más pesimista» celebrándolo a su lado. «Como futbolista tener a la afición del Oviedo a tu lado es lo mejor que hay. Yo con 33 asimilo los comentarios mejor que con 27, el ruido lo generan tonterías, muchas veces escritas en redes por aburrimiento. Tenemos que estar unidos, todos somos el Oviedo», concluyó el jugador ovetense.