Gálder Cerrajería: «El Real Oviedo es un lujo para cualquier futbolista» Gálder Cerrajería, en el campo del Mirandés. / AVELINO GOMEZ El centrocampista del Mirandés jugará el domingo ante el conjunto azul, en el que estuvo una sola temporada que asegura le «marcó» R. J. GARCÍA OVIEDO. Jueves, 5 septiembre 2019, 17:13

El centrocampista Gálder Cerrajería (Barakaldo, 1989) vivirá el próximo domingo un partido especial. Se encontrará con el que fuera su equipo en la temporada 2012-2013, en la que se peleó por el ascenso y que asegura le marcó por la grandeza del club y lo bien que se integró en la ciudad, en la que conserva muchos amigos y en la que considera dio un paso adelante en su carrera como futbolista.

-¿Cómo afronta el partido del domingo?

-Es un encuentro importante en lo deportivo y para mí muy especial después de haber pasado un año espectacular allí. El Oviedo fue mi equipo y le tengo un cariño especial por las cosas tan buenas que viví allí. Sin embargo, jugamos en casa y tenemos que hacer valer esa condición porque necesitamos los puntos.

-¿Qué tal le va?

-Bien, muy contento. Después del ascenso tan sufrido que tuvimos, con tres rondas, fue una satisfacción enorme poder volver al fútbol profesional, en el que no estaba desde mi etapa en el Murcia. Ahora lo que queremos es lograr el objetivo cuanto antes en una competición que es muy fuerte y muy igualada.

-¿Fue un año complicado aquel en Oviedo?

-Me tocó una época muy convulsa. En diciembre no sabíamos qué iba a ser del equipo. La verdad es que el Oviedo es un club muy grande, es un equipo de Primera. Fue un paso muy importante en mi carrera. Pese a no lograr el objetivo del ascenso al final, resultó un año muy bonito que no voy a olvidar nunca porque me sentí muy identificado con el club y con la ciudad, en la que conservo muchos amigos. La verdad es que para cualquier futbolista es un lujo poder jugar en un equipo como el Real Oviedo.

-Muchos compañeros de aquella plantilla se consolidaron en el fútbol profesional.

-Al final era otra época. Algunos dieron el salto. No fue fácil, pero Mantovani llegó a Primera con el Leganés, Dani Barrio está ahora siendo titular en Segunda, Señé juega en Primera... Era un muy buen equipo, pero nos privó del ascenso el Eibar, que con el mismo equipo luego subió a Primera. El ambiente en el Carlos Tartiere y en los desplazamientos era espectacular. Fue una pena no subir, pero vivimos algo muy parecido al fútbol profesional.

-¿Qué recuerda de Oviedo?

-Lo primero, las amistades, la gente del club que estuvo en el barro con el equipo. Por eso ahora te alegras de que les vaya mejor. Cuando llegué a Oviedo no esperaba estar tan a gusto y tan identificado con un equipo. La verdad que ahora es una satisfacción volver a enfrentarme al Oviedo en Segunda y cuando lo haga en el Carlos Tartiere será más especial todavía. Solo puedo decir palabras bonitas de aquella etapa.

-¿Cómo fue su salida?

-Agridulce por no conseguir el ascenso. Nos quedamos chafados. Luego es ley de vida. El fútbol te pone en un sitio y luego en otro. La verdad que por la pasión que había me hubiera gustado seguir, pero los clubes toman sus decisiones y hay que aceptarlas. Lo primero siempre es el club.

-¿Sigue al Real Oviedo?

-Sí, claro, lo hago con todos los equipos en los que estuve. Me alegro que esté estabilizado y sea un conjunto potente en Segunda. Espero que después del partido del domingo les vaya lo mejor posible y vayan hacia arriba.

-¿Qué conoce del equipo?

-Es un grupo llamado a estar arriba, con gente muy importante en medio campo. En bandas cuenta con gente de mucha calidad como Berjón y está claro que como te despistes lo pagas caro. No han empezado bien, con dos derrotas y un empate, pero solo van tres partidos y es un gran equipo que se merece estar en la zona de arriba de la clasificación, que creo que al final lo estará.