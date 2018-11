Real Oviedo | Oswaldo Alanís: «Tenemos que ganar muchos más puntos para lo que el equipo está diseñado» Oswaldo Alanís controla un balón. / ELOY ALONSO Alanís, que confiesa que le quedó «muy marcado» el ambiente ante el Sporting, espera que les dé «más motivación para hacerlo todavía mejor» I. ÁLVAREZ OVIEDO. Jueves, 22 noviembre 2018, 02:15

Si el estreno de Oswaldo Alanís con la camiseta del Real Oviedo fue aciago, obligado a dejar el terreno de juego por lesión cuando el cronómetro apenas había consumido diecisiete minutos de un duelo que concluyó con derrota azul, su bautismo en el Carlos Tartiere fue la antítesis. Solvente sin balón y adaptado al funcionamiento colectivo de la línea defensiva, rubricó su buena actuación al dejar su sello goleador para encarrilar el triunfo sobre el Sporting en el derbi con un potente testarazo en una falta botada por Saúl Berjón inapelable para Mariño.

«He tenido tiempo para disfrutar, para estar tranquilo, para asimilar un poco lo que es la magnitud de un derbi. Más con el gol», afirmó en declaraciones a la televisión oficial del club azul el central de Morelia, ya con la mente puesta «en lo que viene, en la oportunidad de seguir mejorando, de seguir sumando porque al final el objetivo no es solo un partido».

«El derbi es importante, pero lo principal es lo que queremos a lo largo del torneo y es a lo que vamos a estar peleando cada partido. Ahora, con más razón», ahondó el internacional mexicano, que renunció a la posibilidad de ser convocado por la selección de su país para estar a las órdenes de Juan Antonio Anquela el pasado fin de semana y poder vivir un partido con una elevada carga sentimental, como se plasmó en todos los factores que lo envolvieron.

«El ambiente que había fuera del hotel, fuera del estadio, durante todo el camino... me quedó muy marcado», expresó el defensor michoacano, sorprendido por la coreografía oviedista para celebrar el triunfo mientras realizaba la entrevista para la televisión con los derechos de retransmisión del choque . «Los compañeros estaban en el centro del campo haciendo el ritual. No estaba acostumbrado, no lo había visto y me pareció 'padre' que todo el estadio se mete en lo mismo y que el apoyo y la alegría se sentía en todos los gestos que se vivieron», confesó el exjugador de las Chivas de Guadalajara, que en su tercer partido en la Segunda División Española pudo disfrutar finalmente del sabor de la victoria.

Lo logró en un escaparate extraordinario, frente al eterno rival y zanjando una serie de tres encuentros consecutivos sin ganar, en los que el conjunto carbayón había sumado solo uno de los nueve puntos en juego y recibido un duro varapalo en forma de contundente derrota (4-0) ante el Deportivo en Riazor. «Es difícil comparar un derbi con un clásico en México o con un partido con la selección. Cada uno tiene su toque especial», aseveró Alanís, que a pesar de haber disputado a lo largo de su carrera choques con un componente masivo como los enfrentamientos entre Chivas y América quedó impresionado por la relevancia del Oviedo-Sporting del pasado sábado.

«Es diferente y sorprende porque no tenía la idea de que fuera de esta magnitud», confesó el zaguero, que señaló que en México no tienen plena consciencia de la relevancia que alcanza el choque contra el conjunto gijonés. «Llegar con un triunfo te deja con un poco más de motivación para este partido y hacerlo todavía mejor», argumentó Alanís, que no es ajeno a «la confianza que el equipo agarra por un resultado como este, por el rival y por todo lo que sabemos». Por ello, el conjunto carbayón encara ahora sus siguientes encuentros «con más compromiso y trabajo». «Conscientes de que si bien ganamos tres puntos tenemos que ganar muchos más para lo que el equipo está diseñado y lo que tenemos en mente», apostilló.