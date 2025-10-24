Carrión: «Tengo ganas de conseguir el primer triunfo en Primera y me hace ilusión que sea con el Real Oviedo» El técnico oviedista pide al equipo más alegría en el juego para acercarse a la victoria

El entrenador del Real OviedoLuis Carrión aún no ha podido ganar un partido en la máxima categoría y por eso sus ganas de celebrar tres puntos crecen cada semana: «Tengo ganas de conseguir el primer triunfo en Primera y me hace ilusión que sea con el Oviedo». La próximo oportunidad será mañana en Montilivi y todos saben de la importancia del duelo: «Es un partido clave para nosotros, en el que trataremos de disfrutar y eso nos ayude a ganar el partido. Si ganamos no habrá acabado la liga, pero sí sería un buen golpe de efecto». Tampoco se esconden las dificultades: «El Girona es un gran equipo, llevan mucho tiempo trabajando juntos entrenador y jugadores. Creo que tendremos nuestras opciones y queremos hacerles daño».

La derrota ante el Espanyol dejó algunas enseñanzas: «Tuvimos buenas situaciones de salida de balón, pero no arriesgamos después, ni finalizamos esas buenas acciones en los últimos metros. Fallamos ahí. Luego situaciones de vigilancia cuando teníamos el balón las hicimos regular, en eso trabajamos por semana».

El primer golpe recibido pasó factura incluso por encima de lo que él esperaba: «Me sorprendió mucho el primer día tras la derrota ver alguna situación anímica. Esto es muy largo y hay que ser fuertes». Lo que quiere conseguir lo tiene claro: «Hay que tratar de ser un equipo alegre en todos los sentidos y creo que estamos mejorando en eso, capaces de hacer buenas cosas de forma continua».

Las áreas son una preocupación para el Oviedo y Carrión lo sabe: «Estamos generando poco y permitiendo muchas cosas al rival. Lo importante es que te lleguen menos, al Espanyol por ejemplo le dimos demasiada ventaja en situaciones de transición y les permitimos muchos centros, siendo un equipo que hace muy bien eso».

El Oviedo es el equipo menos goleador del campeonato y por eso se buscan soluciones: En la plantilla no solo tenemos puntas, también tenemos gente de fuera que tiene que ocupar el área. No vale solo con estar abiertos y pedir que te la pasen. El otro día nos faltó que la gente de banda se sumase al área. Tuvimos ocasiones, pero pocas. Es algo que podemos mejorar. La posibilidad de jugar con dos puntas está ahí».

Esta semana, Pablo Agudín y Dieguito se han dejado ver y Carrión quiere tenerlos cerca: «Tenemos una plantilla amplia, pero los jugadores del filial tenían que tener su espacio. Pablo Agudín tiene mucho potencial, Dieguito ya lo conocíamos y hay otros jugadores muy interesantes como Enzo, Coballes o los que ya estaban, como Omar o Marco Esteban. Hay que buscarles su momento».

Carrión y los capitanes se reunieron esta semana con los representantes de Fondo Norte y valoró el encuentro de forma positiva: «La reunión del otro día fue buena para el Real Oviedo y estoy seguro de que cuando consigamos puntos todo el mundo valorará mucho más a los jugadores. Seguro que habrá esa comunión entre grada y plantilla que siempre hubo, aunque creo que el otro día el ambiente no fue un problema ni influyó durante el partido».

Por último, se refirió al Girona: «Somos dos equipos parecidos. Ellos tienen buena asociación y gente rápida arriba, aunque han hecho diferentes tipos de partidos durante la temporada. Va a ser difícil, como todos en Primea. Queremos sentirnos superiores y que eso se traslade en situaciones de gol».